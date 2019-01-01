هستيريا حوثية لمنع انتقال «انتفاضة القبائل» إلى صنعاء

الميليشيات تحوِّل حصة سكان صنعاء من الغاز إلى السوق السوداء تعرف على قصة «الداعشية» اليمنية التي منع ترامب عودتها إلى الولايات المتحدة عبدالجبار نعمان: لوحة تشكيلية يمنيّة لا تموت جرائم ميليشيات الحوثي بحق العلماء والخطباء ..هكذا يتم غرس الافكار الإيرانية باليمن تزايد أعداد النازحين في اليمن الحوثيون يقصفون مصنعًا في الحُديدة بينهم عربي.. امريكا تنشر قائمة بأخطر 10 مطلوبين لديها الداخلية السعودية تعلن تنفيذ أمر ملكي بـ«إعـدام» 3 يمنيين ... ما هي تهمهم؟ الادارة الامريكية تكشف سرا خطيرا تسترت عليه لسنوات .. حفاظا على الحوثيين . الحوثيون يفجرون منزلا لاحد كبار رموز الشرعية .. وأهم رجال هادي
كشفت مصادر مقربة من جماعة الحوثي عن تحركات دشنتها الجماعة في عدد من مديريات ومناطق محافظة صنعاء، التي تمثل الطوق الأمني للعاصمة اليمنية.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الخليج الإماراتية فقد اكدت المصادرأن قيادات حوثية بدأت زيارات غير معلنة بتوجيهات مشددة من زعيم الجماعة إلى عدد من مديريات ومناطق محافظة صنعاء، بهدف ممارسة ضغوط على وجاهات ومشايخ هذه المناطق لرفد الميليشيات بمقاتلين متطوعين، للمشاركة في المعارك المحتدمة بين الميليشيات وقبائل «حجور» في محافظة حجة.
وأشارت المصادر إلى أن تحركات الحوثيون في مناطق محيط العاصمة، تهدف أيضاً إلى تحذير قبائل محافظة صنعاء من مغبة الانقلاب على الجماعة المدعومة من إيران، أو تقديم أي نوع من أنواع الدعم لقبائل «حجور».
وكشفت التحركات الأخيرة للحوثيين في مناطق الطوق الأمني للعاصمة، عن تصاعد التوجسات والمخاوف لدى قيادة الميليشيات من انتقال انتفاضة القبائل من محافظتي حجة، وعمران، إلى محافظة صنعاء وخاصة عقب تقدم الجيش إلى مديرية أرحب التي تبعد عن مطار صنعاء الدولي حوالي كيلومترين.
من جهة أخرى، علمت «الخليج» أن ميليشيات الحوثي اختطفت أربعة من الوجاهات القبلية الناشطة في فرع حزب «المؤتمر الشعبي العام» بمحافظة عمران، في إطار حملة اعتقالات واختطافات موسعة تقوم بها الميليشيات كإجراء احترازي لمنع توسع وتصاعد انتفاضة القبائل، في مناطق المحافظة التي تعد البوابة الشمالية للعاصمة صنعاء.