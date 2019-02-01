الداخلية السعودية تعلن تنفيذ أمر ملكي بـ«إعـدام» 3 يمنيين ... ما هي تهمهم؟ الادارة الامريكية تكشف سرا خطيرا تسترت عليه لسنوات .. حفاظا على الحوثيين . الحوثيون يفجرون منزلا لاحد كبار رموز الشرعية .. وأهم رجال هادي الشرعية تعلن عن افتتاح مطار دولي جديد .. بعد 25 يوم فقط إحباط عملية إرهابيـة بـ«الجــوف» كانت تستهدف منتسبي الجيش صعدة.. لواء «التحرير» بالبقع يلتحم مع لواء «التوحيد» وقائد عسكري رفيع يتحدث عن تقدم مهم ويروي تفاصيل نجاح العمليات العسكرية ما هو الصيد «الحوثـي» الثمين الذي فازت به اليوم قبائل «حـجـور» وأصبح في قبضتها وحزن عليه «عبد الملك» .. تفاصيل رئيس الحكومة يفتتح جامعة بالجنوب ويتحدث عن معركة مع مافيا فساد في عدن بتهمة الانتماء لحجور.. ميليشيات الحوثي تختطف إمراة وأبناىها سامسونج تكشف عن مواصفات أحدث هاتف في العالم وتضع له سعرا غير متوقع
أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس تنفيذ حكم القتل تعزيراً (الإعدام) بحق 3 يمنيين وآخر صومالي الجنسية.
وأصدرت وزارة داخلية المملكة بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بثلاثة يمنيين بتهمة تهريبهم وترويجهم للمخدرات بمحافظة جدة ، بالإضافة إلى إعدام صومالي بتهمة الترصد لسبع شقق سكنية والسطو عليها صباحاً مستغلاً فترة دوام أصحابها واغتصب أربع نساء تحت التهديد بالسلاح الأبيض وسلب ما بحوزتهن من مبالغ مالية ومجوهرات وأجهزة اتصال، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وقالت الوزارة إن الثلاثة المتهمين بالتهريب وترويج المخدرات، يمنيين الجنسية، والرابع مواطن صومالي.
وأيدت محكمة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا السعودية، أحكام القتل التعزيري بحق الأربعة أجانب، التي أصدرتها المحكمة الجزئية، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.
وبحسب "ميديل إيست مونيتور"، فإنه وفقاً للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أعدمت المملكة في عام 2018، 143 شخصاً، 57 منهم بسبب جرائم المخدرات. وتم تصنيف السعودية بين الدول الخمس الأولى في العالم تنفيذا لحكم الإعدام.