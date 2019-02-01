الداخلية السعودية تعلن تنفيذ أمر ملكي بـ«إعـدام» 3 يمنيين ... ما هي تهمهم؟

الجمعة 22 فبراير-شباط 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس تنفيذ حكم القتل تعزيراً (الإعدام) بحق 3 يمنيين وآخر صومالي الجنسية.

وأصدرت وزارة داخلية المملكة بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بثلاثة يمنيين بتهمة تهريبهم وترويجهم للمخدرات بمحافظة جدة ، بالإضافة إلى إعدام صومالي بتهمة الترصد لسبع شقق سكنية والسطو عليها صباحاً مستغلاً فترة دوام أصحابها واغتصب أربع نساء تحت التهديد بالسلاح الأبيض وسلب ما بحوزتهن من مبالغ مالية ومجوهرات وأجهزة اتصال، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت الوزارة إن الثلاثة المتهمين بالتهريب وترويج المخدرات، يمنيين الجنسية، والرابع مواطن صومالي.

وأيدت محكمة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا السعودية، أحكام القتل التعزيري بحق الأربعة أجانب، التي أصدرتها المحكمة الجزئية، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وبحسب "ميديل إيست مونيتور"، فإنه وفقاً للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أعدمت المملكة في عام 2018، 143 شخصاً، 57 منهم بسبب جرائم المخدرات. وتم تصنيف السعودية بين الدول الخمس الأولى في العالم تنفيذا لحكم الإعدام.