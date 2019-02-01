الحوثيون يفجرون منزلا لاحد كبار رموز الشرعية .. وأهم رجال هادي

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فجرت مليشيا الحوثي منزل رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء الركن عبده الحذيفي في منطقة الطاحون بمديرية الحشاء بمحافظة الضالع.
وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي قامت بتلغيم منزل الحذيفي قبل أن تفجره عن بعد. واقتحمت مليشيا الحوثي عدداً من قرى المنطقة وشرعت باختطاف المواطنين وتهجير عدد من الأسر.
وتخوض قبائل الحشاء مسنودة من وحدات من الجيش معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي منذ عشرة أيام في أطراف مديرية الحشاء.