الحوثيون يفجرون منزلا لاحد كبار رموز الشرعية .. وأهم رجال هادي

الخميس 21 فبراير-شباط 2019 الساعة 11 مساءً / مارب برس - مأرب

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فجرت مليشيا الحوثي منزل رئيس جهاز الأمن السياسي اللواء الركن عبده الحذيفي في منطقة الطاحون بمديرية الحشاء بمحافظة الضالع.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي قامت بتلغيم منزل الحذيفي قبل أن تفجره عن بعد. واقتحمت مليشيا الحوثي عدداً من قرى المنطقة وشرعت باختطاف المواطنين وتهجير عدد من الأسر.

وتخوض قبائل الحشاء مسنودة من وحدات من الجيش معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي منذ عشرة أيام في أطراف مديرية الحشاء.