الشرعية تعلن عن افتتاح مطار دولي جديد .. بعد 25 يوم فقط

الخميس 21 فبراير-شباط 2019 الساعة 11 مساءً / مارب برس - مأرب

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أكد وزير النقل صالح الجبواني أن الوزارة بصدد إعادة فتح مطار الريان في المكلا منتصف مارس القادم، بعد تأهيله بشكل كامل والذي سيساهم في حل مشكلة النقل الجوي.

وقال في مؤتمر صحفي إن الوزارة أيضا تسعى الى تطوير ميناء المكلا لاستيعاب حركة السفن من والى الميناء، والبحث عن ممولين للمشاريع التطويرية في ميناء بروم والضبة..

مؤكدا ان قطاع النقل سيشهد نقلة نوعية خلال المرحلة القادمة من خلال تنفيذ مشاريع تطويرية سيتم تدشينها في مطارات وموانئ عدد من المحافظات.

وأشار الجبواني الى أن هناك اتفاق مع صندوق صيانة الطرق لتنفيذ مشاريع صيانة كاملة لمدرج مطار عدن الدولي بشكل مستمر، والتأكيد على سعي الوزارة في اعادة بناء المدرج ضمن المشاريع التطويرية للمطار خلال المرحلة القادمة.

وبين انه تم تدشين خط طيران السعيدة من والى محافظة المهرة في يناير الماضي، والاطلاع على وضع مطار الغيضة الدولي الذي تم الاتفاق مع برنامج اعادة اعمار وتنمية اليمن لإعادة تأهيله بشكل كامل خلال المرحلة القادمة ،

والعمل على تأهيل منفذ الشحن البري الدولي وميناء خلفوت من خلال وضع خطة موضوعية لتطويره.