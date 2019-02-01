إحباط عملية إرهابيـة بـ«الجــوف» كانت تستهدف منتسبي الجيش

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تمكنت شرطة محافظة الجوف من إفشال تفجير عبوة ناسفة كانت تستهدف أحد الأطقم العسكرية بالمحافظة.
وفككت الأجهزة الأمنية بمديرية الحزم ظهر اليوم الخميس عبوة ناسفة زرعت بأحد الأطقم العسكرية بالمدينة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مدير شرطة الحزم أن رجال الأمن طوقوا المكان وتم استدعاء الفرق الهندسية والتي بدورها قامت بتفكيك العبوة الناسفة.