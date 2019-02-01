صعدة.. لواء «التحرير» بالبقع يلتحم مع لواء «التوحيد» وقائد عسكري رفيع يتحدث عن تقدم مهم ويروي تفاصيل نجاح العمليات العسكرية

الخميس 21 فبراير-شباط 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات خاصة

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سيطر لواء التحرير التابع للجيش الوطني اليوم الخميس على ما تبقى من سلسلة جبال رشاحة والخط الاسفلتي المؤدي الى "ال ابو جبار" وتم الالتحام مع لواء "التوحيد" الذي يخوض معاركة حالياً في عمق مديرية البقع بمحافظة صعدة.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ)عن قائد لواء التحرير العميد عبدالله دغيش قوله : أن هذا الانتصار يمثل تقدم مهم من الناحية العسكرية حيث يقوم بتأمين خطوط امداد الجيش الوطني في البقع والاقتراب من قطع خط أمداد مليشيا الحوثي الانقلابية في "محجوبه" الذي يعتبر أهم خطوط امداد صعده.