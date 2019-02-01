رئيس الحكومة يفتتح جامعة بالجنوب ويتحدث عن معركة مع مافيا فساد في عدن

الخميس 21 فبراير-شباط 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 468

أفتتح رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الخميس، جامعة أبين، مؤكدا أن المحافظة تستعيد عافيتها عقب ما تعرضت له خلال الفترة الماضية من دمار وتخريب، مستبشراً بافتتاح الجامعة لتكون منبر للعلم والمعرفة، وعودة الروح لأبين بجهود كبيرة وجلية لقيادة السلطة المحلية.

وقال رئيس الوزراء، إن افتتاح الجامعة التي تعد أحد الصروح العلمية يعد خطوة نحو المستقبل المشرق في إطار استعادة أبين لعافيتها ووقوفها ومعها كل الخيرين من أبناء الوطن في وجه أعداء الوطن وبينهم الجماعات المتطرفة التي تم تسليمها محافظة أبين عام 2011م.

وأكد أن معركة استعادة الدولة وتحقيق التنمية ليست سهلة، وهو ما أكدته وتؤكده أبين ذات الموقع الاستراتيجي طوال مراحل التاريخ الحديث والمعاصر، كونها دائماً ما تكون حاضرة في الموعد من خلال تسجيل اسمها بأحرف من نور في مسيرة النضال والتنمية، وذلك بفضل أبنائها ورجالها الشرفاء والمخلصين الذين أنجبتهم أبين المشهود لها أرضاً وإنساناً في الانتصار للوطن كله وليس لأبين وحدها فقط.

وأضاف الدكتور معين ” أمس أقرينا الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019م، وبموجبها سنعمل على تنفيذ عدد من المشاريع وتلبية الكثير من الاحتياجات، وبالمقابل توجد بعض المعوقات ولكن بجهود وتكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد سنتجاوز كافة التحديات، وأن الأوضاع تتحسن تدريجياً، وأن العام الجاري سيكون أفضل من العام 2018م “.

وأكد رئيس الوزراء إن الحكومة وأجهزتها الرقابية لن تسمح لأعداء الحياة والوطن والقتلة والمجرمين والفاسدين بالسطو على أحلام اليمنيين في بناء مستقبل مشرّف ومشرق بعيداً عن الصراعات، وإن الحكومة تسعى ضمن توجهاتها لتمكين السلطات المحلية من أداء مهامها وواجباتها الرقابية بكل شفافية من أجل بناء دولة مؤسسات ذات سيادة، وقائمة على النظام والقانون والعدالة والمساواة والعلم والمعرفة، والعمل على منع استمرار العبث بالمال العام وتوفير الحماية الكاملة للاستثمارات وجذب رؤوس الأموال واستغلال الثروات بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية.

من جانبه أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة، أن افتتاح جامعة أبين يمثل نقلة نوعية للتعليم في أبين بشكل خاص والوطن بشكل عام، وأن الجميع يعول كثيراً على أن تكون جامعة أبين مميزة ومركزاً لإنتاج العلم والمعرفة.

بدوره أشار محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين إلى حاجة أبين للعديد من المشاريع في مختلف المجالات ومنها البناء والإعمار للنهوض بأبين التي انزلقت في العام 2011م بالمآسي والآلام وقدمت التضحيات وقوافل من الشهداء والجرحى في سبيل الانتصار للوطن، وحالياً هي بحاجة لدعم واهتمام الحكومة ودول التحالف وبمقدمتها السعودية والإمارات، لمواصلة أبين استعادة عافيتها وتحقيق التنمية.

من جهته قال رئيس جامعة أبين الدكتور محمود السلامي، إن كليات الجامعة تستقبل طلابها من 11 مديرية والجامعة بحاجة لافتتاح كليات نوعية.

وخلال زيارته طاف رئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة بكليات جامعة أبين التي تشمل كليات التربية، والحاسوب وتقنية المعلومات والشريعة والقانون، وتعرف على ما تشهده من أنشطة مختلفة.

كما أطلع رئيس الوزراء على سير العمل بمشروع إعادة تأهيل البنك المركزي اليمني في أبين الذي بلغت نسبة إنجازه نحو 70 بالمائة، وأفتتح مدرسة أبناء الفلاحين في زنجبار ووزع الحقائب المدرسية على طلابها.

في سياق اخر التقى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم قيادة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في العاصمة المؤقتة عدن.

وقدم الدكتور معين، واجب العزاء لقيادة الجهاز وأسرة ونجل شهيد الواجب المراجع القانوني بالجهاز المركزي فيصل ضبيان، الذي استشهد أمس في جريمة غادرة وجبانة بنيران مسلحين في عدن.

كما نقل لهم توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، التي قضت بتقديم الرعاية والاهتمام بأسرة الشهيد “ضبيان”، والتنسيق مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية لتتبع القتلة المجرمين حتى القبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع وفقاً للقانون، وتوفير الحماية الكاملة للأجهزة الرقابية بالمرحلة القادمة.

وأكد رئيس الوزراء، تضامن الدولة مع الجهاز المركزي وأسرة الشهيد، ومشاطرتها أحزانهم، في رحيل فيصل ضبيان، الذي تعد جريمة اغتياله بمثابة معركة للجميع تحتم ضرورة تقديمهم التضحيات في سبيل التصدي لمثل هذه الجرائم واستهداف الأجهزة الرقابية.

وجدد التأكيد أن الجريمة لن تثني الحكومة عن القيام بدورها في معركة مكافحة الفساد والانتصار للوطن على أعدائه ومافيا الفساد التي كان أحد أبرز كوادر الجهاز المركزي الشهيد “ضبيان” أحد ضحاياها، وذلك عقب تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة وبدء ممارسة مهامه في مؤسسات الدولة.

من جانبه قال رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ابوبكر السقاف، إنه باستشهاد “ضبيان” خسر الجهاز أحد أبرز الكفاءات والكوادر الشريفة والمخلصة، كما أكد مواصلة الجهاز جهوده الحثيثة لتطهير مؤسسات الدولة من الفساد والفاسدين.