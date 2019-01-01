بتهمة الانتماء لحجور.. ميليشيات الحوثي تختطف إمراة وأبناىها

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اختطفت ميلشيات الحوثي مساء امس في نقطة آل عمار بمحافظة صعدة إمراة وثلاث من بناتها وابن لا يتجاوز الثامنة من عمره، كانوا هاربين من الحرب التي فرضتها الميلشيا على منطقة حجور التابعة لمحافظة حجة.
وقالت مصادر أمنية في مدينة صعدة أن والدة الطفل محمد منصور عمير - عمره 8 سنوات- اقتيدت الليلة برفقة ابنها الطفل و3 من بناتها إلى احد السجون الحوثية بالمدينة ويدعى سجن الحديقة، حيث تم القبض عليهن في نقطة آل عامر التي تربط بين صعدة والمحافظات المجاورة.
وقال المصدر الامني ان المرأة المخطوفة وطفلها وبناتها هربوا من منطقة العبيسة بمديرية كشر التي تشهد قصف وحصارا حوثيا وكانوا في طريقهم لبعض اقاربهم الذين يسكنون في صعدة، لكن الميلشيا اوقفتهم وقررت اعتقالهم بتهمة انتمائهم إلى قبيلة حجور.