ما الخطوة الحوثية الأخيرة التي آثارت سخطا كبيرا ودفعت هادي للقول «نعلنها مدوية»؟ عاجل - انزال جوي جديد في حجور والتحالف يمد رجال القبائل لأول مرة بالسلاح تفاصيل مخطط قذر وخطير يراد فرضه في الحديدة والشرعية تعلن شروطها وتتمسك بموقف ثابت ووطني خلافات عاصفة في أخطر 4 أجهزة تدار في صنعاء وتعيين شخصية مثيرة على رأس الأمن القومي تعرف بالأرقام على أول موازنة لليمن منذ الانقلاب شركة تقدم خدمة خاصة جدا لنساء السعودية تقدم لأول مرة في المملكة 4 خطوات لإنقاذ هاتفك في حال وقوعه في الماء قوة عسكرية قطرية تصل إلى السعودية.. ما هي المهمة؟ مسؤول حكومي يطالب أمريكا بتصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية لماذا خرج رئيس وزراء الهند عن تقاليد وبروتوكولات الاستقبال مع محمد ابن سلمان
قال مصدر عسكري اليوم الخميس ان التحالف العربي بقيادة السعودية نفذ عملية إنزال جوي جديدة في مناطق حجور بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن).
واكد المصدر لموقع مأرب برس ان هذا الانزال الذي يعد الثاني يأتي لدعم صمود قبائل حجور وتمكينها من دحر اعتداءات مليشيا الحوثي وكسر الحصار المفروض من الانقلابيين.
وبحسب ذات المصدر فقد تضمن الدعم الذي اسقطه التحالف في مديرية كشر ، ذخائر ومؤن ومعدات طبية كدعم لرجال القبائل الذين يخوضون مواجهات مع مليشيات الحوثي منذ اسابيع.
وقبل يومين اعلن عن نجاج اول عملية انزال جوي نفذها التحالف ، وتمثلت باسقاط معونات اغاثية وطبية الى مناطق حجور ، فيما هذه هي المرة الاولى التي يتم امداد القبائل بالسلاح عبر الجو .