عاجل - انزال جوي جديد في حجور والتحالف يمد رجال القبائل لأول مرة بالسلاح

الخميس 21 فبراير-شباط 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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قال مصدر عسكري اليوم الخميس ان التحالف العربي بقيادة السعودية نفذ عملية إنزال جوي جديدة في مناطق حجور بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن).

واكد المصدر لموقع مأرب برس ان هذا الانزال الذي يعد الثاني يأتي لدعم صمود قبائل حجور وتمكينها من دحر اعتداءات مليشيا الحوثي وكسر الحصار المفروض من الانقلابيين.

وبحسب ذات المصدر فقد تضمن الدعم الذي اسقطه التحالف في مديرية كشر ، ذخائر ومؤن ومعدات طبية كدعم لرجال القبائل الذين يخوضون مواجهات مع مليشيات الحوثي منذ اسابيع.

وقبل يومين اعلن عن نجاج اول عملية انزال جوي نفذها التحالف ، وتمثلت باسقاط معونات اغاثية وطبية الى مناطق حجور ، فيما هذه هي المرة الاولى التي يتم امداد القبائل بالسلاح عبر الجو .