شركة تقدم خدمة خاصة جدا لنساء السعودية تقدم لأول مرة في المملكة

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في خطوة هي الأولي في المملكة، دشنت شركة سعودية مشروع فندق للنساء فقط، بهدف المحافظة على خصوصيتهن وإعطائهن استقلالية تامة، بإشراف سعوديات من منطقة حائل.
ونقلت صحيفة "المواطن" السعودية، عن رئيس شركة "الصنوبرة"، "جهاد عبد الرحمن ناظر"، قوله "كان من المخطط لهذا المشروع أن يكون للعائلات فقط، لكن وبعد ملاحظتنا لعدد المغتربات الملتحقات بالجامعة في حائل واللاتي يسكن في فنادق مختلفة جاءت فكرة تخصيصه للنساء فقط".
ويقع الفندق الذي يحمل اسم "باين تري" بالقرب من جامعة حائل.
وبين "ناظر" أن عدد المغتربات بحائل اللاتي يسكن الفنادق والشقق المفروشة يشكلن ما نسبته 10% من نسبة إشغال الفنادق.
ولفت "ناظر" إلى أنه وجد كل التعاون والدعم من الإمارة والأهالي ومكتب العمل وهيئة السياحة، وهو ما يبشر بنجاح المشروع.
وأشار إلى أن نسبة التوطين في المشروع 100%، وهو يدار بكفاءات سعودية جميعها من منطقة حائل، لافتا إلى أن لديهم في الشركة خبرة تجاوزت الأربعين عاما في قطاع الفندقة، ومن المقرر أن يتم العمل على افتتاح الفرع الثاني بالمدينة المنورة مطلع العام الدراسي المقبل.