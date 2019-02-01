4 خطوات لإنقاذ هاتفك في حال وقوعه في الماء

الخميس 21 فبراير-شباط 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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هناك الكثير من المواقف التي يمكن أن تدخل المياه إلى الهاتف المحمول، منها الوقوع تحت المطر الغزير، أو سكب السوائل على الهاتف أو سقوطه في الماء.

في الآونة الأخيرة، تحاول العديد من الشركات المصنعةللهواتف الذكية أن تجعل من هواتفها مضادة للمياه، ومع ذلك لا تزال نسبة كبيرة من الهواتف الذكية لا تتمتع بهذه الميزة، ولذلك سوف نعرض عبر هذه المقالة الطريقة الصحيحة لإنقاذ الهاتف في حال تعرضه للمياه.

الخطوة الأولى: إخراج الهاتف من المياه وإطفائه وفكه

الخطوة الأولى التي يجب عليك فعلها هي إخراج الهاتف من الماء وإطفائه، حيث يحوي الهاتف على فتحات تمكن المياه من الوصول إلى داخله بشكل مباشر مما يسبب في ماس كهربائي.

وبعد ذلك، يجب عليك مسحه من الخارج بمنشفة جافة وكذلك إخراج البطارية، حيث يؤدي ذلك إلى إيقاف مصدر الطاقة عن الهاتف وتقليل احتمالية حدوث ماس كهربائي. كما ينصح العديد من الخبراء أيضا بإزالة البطاقة وكرت الذاكرة.

الخطوة الثانية: مسح جميع أجزاء الجهاز بشكل جيد

الخطوة الثانية، هي مسحه بشكل جيد بمنشفة جافة للتخلص من الرطوبة. لا تستخدم المناديل العادية أو المناشف الورقية، حيث أنها لا تمتص الرطوبة بشكل جيد فحسب، بل تقوم بنشرها في جميع أنحاء الهاتف وتزيد من مخاطر إتلاف الهاتف بشكل كلي.

خذ قطعة قماش أو منشفة من القماش وامسح الجهاز إلى أن ينشف تماما من الداخل والخارج، ولا تترك على السطح أي قطرة من الماء.

الخطوة الثالثة: مجفف شعر أو مكنسة كهربائية؟

معظم الأشخاص، أوقعوا هواتفهم في الماء، ينفذون بنجاح الخطوتين الأوليتين، ولكن بعد ذلك يبدأون البحث عن حلول إضافية، حيث يقعون أمام خيارين، إما استخدام مجفف الشعر أو المكنسة الكهربائية لإزالة المياه من داخل الهاتف.

تذكر! لا تستخدم مجفف الشعر لتجفيف الهاتف في أي حال من الأحوال. فعلى عكس الاعتقاد بأن الهواء الساخن سوف يجفف بسرعة أكبر، عليك أن تعلم أن تدفق الهواء لا يؤدي فقط إلى دفع المياه أكثر عمقاً، بل يمكنه أيضاً أن يذيب بعض القطع الصغيرة في الهاتف وبالتالي إعطاب الهاتف كليا.

ولتسريع عملية التجفيف، يمكنك استخدام مكنسة كهربائية. لا تقم بتقريب خرطوم المكنسة من الهاتف إلى حد اللمس، وقم بتنفيذ العملية لمدة 7 — 10 دقائق.

الخطوة الرابعة: وضع الهاتف داخل صندوق يحتوي على أرز أو أي مادة ماصة للرطوبة وتعريضه للشمس

عند اكتمال جميع الخطوات السابقة، يأتي دورة المرحلة الأخيرة وهي الأطول من حيث الوقت. هنا يجب عليك وضع الهاتف (الذي أخرجنا منه البطاقة والبطارية وكرت الذاكرة) داخل صندوق يحتوي على أرز أو أي مادة ماصة للرطوبة وتعريضه للشمس.

احتفظ بالهاتف على هذا الشكل لمدة يوم أو يومين وقم بتقليبه من الحين لآخر لخروج المياه من جميع الفتحات، وبعد التأكد من خروج المياه بشكل كامل، حاول تشغيله مرة أخرى.

وفي حال لم تنفع الخطوات السابقة، ننصحك بالذهاب إلى مركز صيانة معتمد لإصلاح الهاتف.

ما لا يجب عليك فعله في حال وقوع هاتفك في الماءيمنع منعا باتا تشغيل الهاتف فورا أو توصيل الجهاز بمصدر طاقة (شحن أو توصيله بالكمبيوتر). يمكنك تشغيل الهاتف فقط بعد تجفيفه بشكل كامل، حيث سيؤدي تشغيله إلى ماس كهربائي وتعطيل جميع قطعه.لا تقم بفك جميع أجزاء الهاتف. على الأرجح أنك لا تتمتع بالقدر الكافي من الخبرة لتفكيك الهاتف الذكي إلى أجزاء، فيمكنك بهذه الفعلة أن تزيد الأمر سوءا.