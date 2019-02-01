قوة عسكرية قطرية تصل إلى السعودية.. ما هي المهمة؟

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أعلنت وزارة الدفاع القطرية، أن قوة بلادها المشاركة في تمرين "درع الجزيرة المشترك 10" وصلت اليوم الأربعاء إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في المملكة العربية السعودية.
وبدأ تمرين "درع الجزيرة المشترك 10" اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم 12 مارس/ آذار المقبل.
وأوضحت وزارة الدفاع القطرية، أن التمارين الخليجية المشتركة تهدف إلى زيادة توحيد المفاهيم والخطط الاستراتيجية العسكرية.
وأضافت أنها تهدف أيضا لزيادة الترابط والتجانس بين القوات المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد العميد الركن خميس محمد دبلان قائد القوة القطرية المشاركة في التمرين، أن هذا التمرين يدعم أواصر التعاون والعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإبراز التجانس في المجال العسكري ومواكبة التطور لمواجهة التحديات والأخطار بمختلف أنواعها.
يذكر أنه في الخامس من يونيو/ حزيران 2017 قررت السعودية، بجانب البحرين والإمارات ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، بداعي دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.