إيران تعلن عن خبر مغيض للسعودية بشأن البنزين

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قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه الاثنين، بعد افتتاح المرحلة الثالثة من مصفاة في ميناء بندر عباس بجنوب البلاد، إن إيران أصبحت مكتفية ذاتيا في إنتاج البنزين.
كما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن زنغنه قوله: "لحسن الحظ، لم نعد بحاجة إلى استيراد البنزين. حققنا الاكتفاء الذاتي. نستطيع تصدير إنتاجنا من البنزين لكن لا خطط تصدير لدينا."
وأوضح الوزير أن إنتاج البنزين ارتفع بمقدار 15 مليون لتر يوميا في العام الماضي، مشيرا إلى أن إيران ستنتج 12 مليون لتر إضافية يوميا خلال الأشهر الأربعة المقبلة، فيما ستضاف كمية موازية بنهاية مارس المقبل.
وبعد رفع العقوبات الدولية عن طهران بموجب الاتفاق النووي مطلع 2016 زادت إيران إنتاجها من النفط ليصل إلى 3.8 مليون برميل في اليوم.