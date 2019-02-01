مسؤول حكومي يطالب أمريكا بتصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية لماذا خرج رئيس وزراء الهند عن تقاليد وبروتوكولات الاستقبال مع محمد ابن سلمان فضيحة مزرية لضاحي خلفان على تويتر .. ورود غاضبة تنال منه رئيس الفريق الحكومي «بن عزيز» يكشف حقيقة خبر إستقالته من لجنة إعادة الإنتشار بالحديدة إغتيال موظف حكومـي بـ«عدن» و الرئيس «هادي» يتوعد القتلة «مـوظـفو» مديرية حرض بـ«حجة» يوجـهـون نداءً عاجـلاً «لرئاسـة الجـمـهـورية» تراجع جديد للدولار والسعودي أمام الريال اليمني - إليكم اسعار الصرف مساء اليوم الأربعاء احترس... الإساءة لزوكربيرغ وفيسبوك تجعلك هدفا للتعقب تعرف على الكلمة التي يمكنها تدمير هاتفك الآيفون اللغة.. مشكلة قد تحرم زيدان من التدريب في إنجلترا
نفى رئيس الفريق الحكومي، في لجنة إعادة الإنتشار بالحديدة، اللواء صغير بن عزيز،اليوم الاربعاء ما نشره بعض الناشطين الإعلاميين، والمواقع الصحفية، عن تقديم إستقالته من عمله كرئيس للجنة إعادة الإنتشار بالحديدة.
ودعا رئيس الفريق الحكومي، بن عزيز - وفقا للصحفي سامي باري موفد الإعلام الحكومي بلجنة إعادة الإنتشار - وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية، لنقل الحقيقة من مصادرها الرسمية، وقبل الوقوع في الإحراج، وحتى لا تخسر تلك الوسائل الإعلامية مصداقيتها وجماهيرها من المتابعين لها.
وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا اليوم أخبار تفيد بتقديم بن عزيز استقالته، نظرا لتواطئ المبعوث الأممي والرئيس هادي لتسليم الحديدة للحوثيين وإيران حسب زعمهم.