رئيس الفريق الحكومي «بن عزيز» يكشف حقيقة خبر إستقالته من لجنة إعادة الإنتشار بالحديدة

الخميس 21 فبراير-شباط 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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نفى رئيس الفريق الحكومي، في لجنة إعادة الإنتشار بالحديدة، اللواء صغير بن عزيز،اليوم الاربعاء ما نشره بعض الناشطين الإعلاميين، والمواقع الصحفية، عن تقديم إستقالته من عمله كرئيس للجنة إعادة الإنتشار بالحديدة.

ودعا رئيس الفريق الحكومي، بن عزيز - وفقا للصحفي سامي باري موفد الإعلام الحكومي بلجنة إعادة الإنتشار - وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية، لنقل الحقيقة من مصادرها الرسمية، وقبل الوقوع في الإحراج، وحتى لا تخسر تلك الوسائل الإعلامية مصداقيتها وجماهيرها من المتابعين لها.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا اليوم أخبار تفيد بتقديم بن عزيز استقالته، نظرا لتواطئ المبعوث الأممي والرئيس هادي لتسليم الحديدة للحوثيين وإيران حسب زعمهم.