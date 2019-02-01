مسؤول حكومي يطالب أمريكا بتصنيف مليشيا الحوثي كجماعة إرهابية لماذا خرج رئيس وزراء الهند عن تقاليد وبروتوكولات الاستقبال مع محمد ابن سلمان فضيحة مزرية لضاحي خلفان على تويتر .. ورود غاضبة تنال منه رئيس الفريق الحكومي «بن عزيز» يكشف حقيقة خبر إستقالته من لجنة إعادة الإنتشار بالحديدة إغتيال موظف حكومـي بـ«عدن» و الرئيس «هادي» يتوعد القتلة «مـوظـفو» مديرية حرض بـ«حجة» يوجـهـون نداءً عاجـلاً «لرئاسـة الجـمـهـورية» تراجع جديد للدولار والسعودي أمام الريال اليمني - إليكم اسعار الصرف مساء اليوم الأربعاء احترس... الإساءة لزوكربيرغ وفيسبوك تجعلك هدفا للتعقب تعرف على الكلمة التي يمكنها تدمير هاتفك الآيفون اللغة.. مشكلة قد تحرم زيدان من التدريب في إنجلترا
قُتل موظف في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، في العاصمة المؤقتة عدن، برصاص مسلحين مجهولين، اليوم الأربعاء 20 فبراير/شباط 2019، أثناء خروجه من منزله في شارع التسعين، بمنطقة كابوتا، بالمنصورة.
وبعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، اليوم ، برقية عزاء ومواساة الى أهل وذوي الشهيد فيصل ضبيان والى كافة منتسبي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
واشار فخامة الرئيس في برقيته الى مناقب الشهيد الوطنية والنضالية وسيرته العملية الناجحة وكفاءته ونزاهته الوظيفية في محاربة الاختلالات أينما وجدت.
وقال الرئيس هادي "ان أيادي العدل والقانون ستطال عاجلاً غير اجلاً جماعات الفوضى والاٍرهاب والموت ومن يواليها لتنال جزاءها الرادع بما اقترفته من جرائم بحق الوطن والمجتمع "
وقالت مصادر إعلامية، إن ضبيان موظف في الجهاز المركزي للمحاسبة ومكلف من قبل الجهاز بمتابعة ملفات نهب أراضي الدولة في محافظة عدن.