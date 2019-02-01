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إغتيال موظف حكومـي بـ«عدن» و الرئيس «هادي» يتوعد القتلة

الخميس 21 فبراير-شباط 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-عدن
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قُتل موظف في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، في العاصمة المؤقتة عدن، برصاص مسلحين مجهولين، اليوم الأربعاء 20 فبراير/شباط 2019، أثناء خروجه من منزله في شارع التسعين، بمنطقة كابوتا، بالمنصورة. 

 

وبعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ، اليوم ، برقية عزاء ومواساة الى أهل وذوي الشهيد فيصل ضبيان والى كافة منتسبي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .

 

واشار فخامة الرئيس في برقيته الى مناقب الشهيد الوطنية والنضالية وسيرته العملية الناجحة وكفاءته ونزاهته الوظيفية في محاربة الاختلالات أينما وجدت.  

 

وقال الرئيس هادي "ان أيادي العدل والقانون ستطال عاجلاً غير اجلاً جماعات الفوضى والاٍرهاب والموت ومن يواليها لتنال جزاءها الرادع بما اقترفته من جرائم بحق الوطن والمجتمع "

 

وقالت مصادر إعلامية، إن ضبيان موظف في الجهاز المركزي للمحاسبة ومكلف من قبل الجهاز بمتابعة ملفات نهب أراضي الدولة في محافظة عدن.

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