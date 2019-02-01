«مـوظـفو» مديرية حرض بـ«حجة» يوجـهـون نداءً عاجـلاً «لرئاسـة الجـمـهـورية»

الأربعاء 20 فبراير-شباط 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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وجه جميع موظفي الدولة في مديرية حرض بمحافظة حجة اليوم الأربعاء نداءً عاجلاً لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزير التربية والسلطة المحلية بشأن استثنائهم من قرار تسليم الرواتب للمديريات المحررة.

واضافوا موظفي مديرية حرض في بيان لهم اليوم حصل«مأرب برس» نُسخة منه ان المديرية وأبناءها قد تعرضوا لنكبه لامثيل لها منذ اول طلقة فيها وذلك بحكم موقعها الجغرافي الحدودي الذي جعلها أولى المناطق التي اشتعلت فيها الجبهات القتالية التي خاضتها قوات الشرعية ضد مليشيات الحوثي وهو ما دفع ابناءها للنزوح الجماعي من ديارهم وما تبع ذلك من انقطاع الاعمال وتوقف الرواتب عن كافة موظفي الدولة بالمديرية والذي في مقدمتهم المعلمين.

وأشاروا في بيانهم انهم قد تفاجأوا خلال الفترة القليلة الماضية باستثناءهم من قرار تسليم الرواتب للمديريات المحررة بمحافظة حجة حيث وقد تم التسليم لمديريتي ميدي وحيران على الرغم من كون مديرية حرض اصبحت شبه محررة ولم يتبقى منها خارج سلطة الشرعية سوى المدينة التي ﻻتمثل سوى 10% من مساحة المديرية حيث وهي خالية من السكان .

وأوضحوا في بيانهم بأن ملعمي المديرية لم تدفع لهم مستحقاتهم المالية من حوافز المنحة السعودية -اﻹماراتية والتي تصرف عبر منظمة اليونيسيف رغم رفعهم للكشوفات منذ فترة طويلة.

وناشدوا في بيانهم الرئاسية اليمنية ممثله بفخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي والحكومة والسلطة المحلية باﻹسراع في تسليم رواتبهم أسوة بمديريتي ميدي وحيران حيث وهم يعيشون ظروفاً صعبة للغاية .