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تراجع جديد للدولار والسعودي أمام الريال اليمني - إليكم اسعار الصرف مساء اليوم الأربعاء

الأربعاء 20 فبراير-شباط 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص
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أفادت مصادر مصرفية لـ«مأرب برس» مساء اليوم الأربعاء بأن اسعار صرف العملات الأجنبية امام الريال اليمني شهدت تراجعًا كبيرًا. 

 

اليكم أسعار بيع وشراء الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 فبراير 2019م 

 

أسعار العملات:

الشراء

الدولار: 550

السعودي: 144

 

البيع

الدولار: 560

السعودي: 147

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