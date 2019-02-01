«مـوظـفو» مديرية حرض بـ«حجة» يوجـهـون نداءً عاجـلاً «لرئاسـة الجـمـهـورية» تراجع جديد للدولار والسعودي أمام الريال اليمني - إليكم اسعار الصرف مساء اليوم الأربعاء احترس... الإساءة لزوكربيرغ وفيسبوك تجعلك هدفا للتعقب تعرف على الكلمة التي يمكنها تدمير هاتفك الآيفون اللغة.. مشكلة قد تحرم زيدان من التدريب في إنجلترا 3 لاعبين من ليون يتعرضون للسرقة خلال مواجهة برشلونة أول زحف للجيش الوطني باتجاه حجور .. تفاصيل المعارك سري ولرجال فقط ... علاقة مكان وضع الهاتف بضعف الرجولة ليفربول يعلق على عرض يوفنتوس لضم المصري صلاح لماذا اجتمع محمد بن سلمان مع قائد الجيش الباكستاني ومدير المخابرات؟
أفادت مصادر مصرفية لـ«مأرب برس» مساء اليوم الأربعاء بأن اسعار صرف العملات الأجنبية امام الريال اليمني شهدت تراجعًا كبيرًا.
اليكم أسعار بيع وشراء الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 فبراير 2019م
أسعار العملات:
الشراء
الدولار: 550
السعودي: 144
البيع
الدولار: 560
السعودي: 147