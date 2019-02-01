اللغة.. مشكلة قد تحرم زيدان من التدريب في إنجلترا

الأربعاء 20 فبراير-شباط 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-وكالات

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كشفت صحيفة "دايلي ستار" البريطاني، عن مشكلة تعيق حلم بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، في التعاقد مع المدرب الفرنسي الشهير "زين الدين زيدان".

وأوضحت أن "زيدان" مستعد لخوض مغامرة جديدة لأول مرة بالدوري الإنجليزي، في ظل اهتمام ناديي مانشستر يونايتد وتشيلسي، مشيراً إلى أن هناك مشكلة واحدة قد تحول دون ذلك.

ونقلت الصحيفة قول الخبير في الكرة الفرنسية، "جوليان لورنس: "الوجهة المقبلة لزيدان قد تكون مانشستر يونايتد وتشلسي الإنجليزيين، ولكن العائق الوحيد أنه لا يتكلم الإنجليزية، ما قد يصعب عليه مهمة التواصل مع اللاعبين والطاقم الفني".

وتابع "لورنس": "افتقار زيدان للغة الإنجليزية لن يساعده على توصيل الرسالة بالطريقة التي يريدها".

وأوضح الخبير الفرنسي أن المدرب البالغ من العمر 46 عاما لا يحب فكرة الاعتماد على مترجم أو شخص آخر في طاقمه الفني من أجل ترجمة كلامه، إذ يعتبر أن هذا الأمر قد يعقد عملية التواصل بين المدرب واللاعبين.

ولا يرتبط "زيدان" حالياً بأي ناد منذ قرر الرحيل عن ريال مدريد الإسباني، الصيف الماضي، عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا.