3 لاعبين من ليون يتعرضون للسرقة خلال مواجهة برشلونة

الأربعاء 20 فبراير-شباط 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-وكالات

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كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تعرضت منازل 3 لاعبين من نادي أولمبيك ليون الفرنسي للسرقة خلال مباراتهم مع نادي برشلونة الإسباني، الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليغ" موسم 2018-2019، وهم "ممفيس ديباي" و"لوكاس توسارت" و"بابي الشيخ ديوب".

وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين الثلاثة اكتشفوا السرقة عند عودتهم إلى منازلهم بعد نهاية مباراتهم مع البلوغرانا، وأبلغوا الشرطة.

وقالت الصحيفة إن المسروقات تشمل أموالا ومجوهرات، لكن الشرطة لم تعلن بعد عن حجمها، مشيرة إلى أن اللاعبين يقطنون في أماكن متباعدة وليس في مكان واحد.

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها منزل "ديباي" للسرقة، حيث سرق منه محتويات ثمينة تفوق قيمتها المليون دولار في سبتمبر/أيلول العام الماضي خلال مشاركته مع ليون بإحدى مباريات الدوري الفرنسي.

وأصبحت سرقة منازل النجوم خلال مشاركاتهم في المباريات ظاهرة في فرنسا حيث تعرض العام الماضي بعض اللاعبين للسرقة منهم ثلاثة لاعبين من فريق باريس سان جيرمان فقط.

وكانت مواجهة ليون وبرشلونة، انتهت بالتعادل السلبي، من المقرر إقامة مباراة الإياب، على ملعب "كامب نو"، في إسبانيا، الشهر المقبل.