أول زحف للجيش الوطني باتجاه حجور .. تفاصيل المعارك

الأربعاء 20 فبراير-شباط 2019 الساعة 10 مساءً / مارب برس - مأرب

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شنت قوات الجيش الوطني المرابطة في مثلث عاهم شمال محافظة حجة صباح اليوم الأربعاء أول هجوم لها منذ بدء المواجهات في حجور بين مليشيا الحوثي وأبناء المنطقة.

وهاجمت قوات الجيش مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي الانقلابية الواقعة على حدود مديرية مستبأ غرباً، ضمن توجهات المنطقة العسكرية الخامسة لاستكمال تحرير المديرية والالتحام مع قبائل حجور في عاهم شرقاً.

وذكر المركز الإعلامي للمنطقة الخامسة نقلا عن مصدر عسكري، أن العشرات من عناصر الميليشيات سقطوا ما بين قتيل وجريح نتيجة المواجهات العنيفة التي شهدتها المنطقة، فيما تم أسر اثنين من مقاتلي الميليشيات.

هذا ومن المقرر أن تستمر المعارك حتى يتم تحرير مستبأ وسوق عاهم الواقع أسفل جبال حجور، والذي سيفتح خط إمداد مفتوح لقبائل حجور التي تخوض حربا شرسة مع الميليشيات منذ شهر تمكنت خلالها القبائل من الصمود في وجه العدوان الحوثي.