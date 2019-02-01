سري ولرجال فقط ... علاقة مكان وضع الهاتف بضعف الرجولة

الأربعاء 20 فبراير-شباط 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يراجع الرجال الطبيب عندما تصبح مشكلات الرجولة وضعف القدرة الجنسية عائقا حقيقيا أمام الحياة بشكل طبيعي، وقد يتطلب الأمر علاجا جديا ومتابعة مستمرة.

ويعتقد الأطباء أن أحد العوامل المسببة لبعض مشاكل ضعف القدرة الجنسية لدى الرجال يتمثل في الهواتف الذكية الموضوعة باستمرار في جيب البنطلون. ورغم أن مواصفات الهواتف تأخذ في الاعتبار معايير الأمن الصحي كافة، فان الأطباء مع ذلك ينصحون بعدم وضع الهاتف الذكي في جيب البنطلون.

ويفيد موقع NCBI بأن دراسة علمية أظهرت انخفاض كمية الحيوانات المنوية في السائل المنوي للرجال مطلع القرن الواحد والعشرين.

وبالإجابة عن استطلاعات للرأي شملت عينة من 110 رجال، شملت أسئلة عن حياتهم الجنسية، بالإضافة إلى تحليل عينات من سائلهم المنوي، تبيّن أن كمية الحيوانات المنوية في السائل المنوي لدى الرجال الذين يحملون الهاتف الذكي في جيب البنطلون كانت أقل من المعتاد، وكانوا يعانون من ضعف في القدرة الجنسية.

لذلك، يعتقد الأطباء أن الموجات الكهرومغناطيسية قد ترفع من احتمالات العقم ومشكلات القدرة الجنسية لدى الرجال، لكنهم ليسوا متأكدين من ذلك تماما.