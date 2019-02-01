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ليفربول يعلق على عرض يوفنتوس لضم المصري صلاح

الأربعاء 20 فبراير-شباط 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-وكالات
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قالت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، أن إدارة ليفربول علقت على التقارير التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخرا، وتحدثت عن رغبة يوفنتوس بإغراء الفريق الإنجليزي بالنجم الأرجنتيني باولو ديبالا إلى جانب 50 مليون يورو، مقابل الحصول على صلاح، بالتأكيد بأن الإدارة غير قلقلة من خسارة أفضل لاعبي فريقها.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولا في ليفربول قال إن “ليفربول لم يعد يبيع اللاعبين”.

وأشار إلى أن المدير الفني للفريق يورغن كلوب، جعل “الآنفيلد” (ملعب ليفربول)، الوجهة الأخيرة للاعبين وليس نقطة انطلاق إلى أندية أخرى.

ويرتبط النجم المصري بعقد مع ليفربول يمتد حتى العام 2023، مما يجعل مسألة انتقاله إلى يوفنتوس، أو إلى أي فريق آخر الصيف المقبل صعبة ومعقدة.

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