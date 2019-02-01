سري ولرجال فقط ... علاقة مكان وضع الهاتف بضعف الرجولة ليفربول يعلق على عرض يوفنتوس لضم المصري صلاح لماذا اجتمع محمد بن سلمان مع قائد الجيش الباكستاني ومدير المخابرات؟ الكشف عن الراتب الكامل والحقيقي لـ محمد صلاح تعرف على الكلمة التي يمكنها تدمير هاتفك الآيفون السعودية تفاجئ نساء المملكة بهذه المفاجئة الخاصة جدا إيران تعلن عن نجاح كبير بخصوص مشتقاتها النفطية ازدهار تجارة تأجير الأرحام في دولة أوروبية شركة سعودية عملاقة تقترض 4 مليارات دولار لمدة 7 سنوات الحكومة تعلن اقرار الموازنة العامة وتتخذ جملة من القرارات العسكرية والسياسية
قالت صحيفة “إكسبريس” البريطانية، أن إدارة ليفربول علقت على التقارير التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخرا، وتحدثت عن رغبة يوفنتوس بإغراء الفريق الإنجليزي بالنجم الأرجنتيني باولو ديبالا إلى جانب 50 مليون يورو، مقابل الحصول على صلاح، بالتأكيد بأن الإدارة غير قلقلة من خسارة أفضل لاعبي فريقها.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولا في ليفربول قال إن “ليفربول لم يعد يبيع اللاعبين”.
وأشار إلى أن المدير الفني للفريق يورغن كلوب، جعل “الآنفيلد” (ملعب ليفربول)، الوجهة الأخيرة للاعبين وليس نقطة انطلاق إلى أندية أخرى.
ويرتبط النجم المصري بعقد مع ليفربول يمتد حتى العام 2023، مما يجعل مسألة انتقاله إلى يوفنتوس، أو إلى أي فريق آخر الصيف المقبل صعبة ومعقدة.