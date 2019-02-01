تعرف على الكلمة التي يمكنها تدمير هاتفك الآيفون

الأربعاء 20 فبراير-شباط 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال موقع "تيك إيرز" التقني المتخصص إن مجموعة من الهاكرز اكتشفوا ثغرة خطيرة في هواتف "آيفون"، والتي تمكن طرف ثالث من اختراقه وتدميره بسهولة.

وكشف الموقع التقني أن مستخدمي هواتف "آيفون" التابعة لشركة "آبل" الأمريكية اكتشفوا تعطل تقنية "الإدخال الصوتي" في هواتفهم وتعطل نظام تشغيل "ios" تماما عند نطق المستخدمين لكلمة "هايفن" (hyphen) خمس مرات متتالية، ما يتسبب في تعطل وتدمير هاتف "آيفون" تماما.

وتتركز تلك الثغرة على هواتف "آيفون 6"، و"آيفون 6 إس"، و"آيفون 8"، و"آيفون X"، و"آيفون Xماكس"، وخاصة التي تحمل تحديث نظام تشغيل "ios12.1".

ولكن من جانبها، قالت شركة "آبل" إنه لا داعي لقلق المستخدمين من تلك الثغرة، خاصة وأنه يمكن بسهولة أن يعيد المستخدمون تشغيل هاتفهم وإعادة ضبط المصنع واستعادة كل بياناتهم المفقودة.

واعتذرت "آبل" عن ذلك الخلل، ووعدت بإصدار تحديث جديد لنظام تشغيل "IOS12"، حتى قبل طرح نظام تشغيلها الأحدث "IOS13"، خلال شهر يونيو/حزيران المقبل.

وكانت مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية قد نشرت تقريرا مطولا، حول الانتهاكات الواسعة لـ"آبل" لخصوصية مستخدمي هواتف "آيفون" ومنتجات أخرى مثل ساعة "آبل ووتش".

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن "آبل" متورطة في سماحها لعدد واسع من التطبيقات بتسجيل حياة مستخدميها بالكامل، عن طريق تسجيل كل ما يدور في شاشة "آيفون" أو الأنشطة التي يتبعها في المنتجات الأخرى مثل "آبل ووتش".