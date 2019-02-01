شركة سعودية عملاقة تقترض 4 مليارات دولار لمدة 7 سنوات

الأربعاء 20 فبراير-شباط 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء،( شركة مساهمة سعودية عملاقة متخصصة في إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في المملكة العربية السعودية) أنها ستوقع الأربعاء، اتفاقية تمويل مشترك محلي بقيمة 15.2 مليار ريال، بما يعادل 4.05 مليارات دولار.

وقالت الشركة الحكومية، وهي مزود الخدمة الوحيد للمملكة، في إفصاح للبورصة، إن القرض بدون ضمانات ومدته 7 سنوات، لتمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية.

وأشارت أنها ستحصل على التمويل من 6 بنوك محلية هي: "الراجحي، الأهلي التجاري، السعودي البريطاني، السعودي الفرنسي، مجموعة سامبا المالية، والعربي الوطني".

وتملك الحكومة السعودية 74% من أسهم الشركة المدرجة في البورصة المحلية.

وفي 18 يناير/كانون الثاني 2018، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن توقيع اتفاقية تمويل دولي مشترك مدته سنة واحدة، بقيمة 2.6 مليار دولار، يسدد دفعة واحدة.

وفي أغسطس/ آب 2017، أعلنت الشركة عن حصولها على قرض مدته 5 سنوات، بقيمة 1.75 مليار دولار، يسدد دفعة واحدة.