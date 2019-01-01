هجوم جديد للجيش الوطني في محافظة جنوبية لتطهيرها من الحوثيين

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لقي ما لا يقل عن عشرة من مسلحي مليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الأربعاء، مصرعهم واصيب اخرون في هجوم شنته وحدات من الجيش الوطني والمقاومة على مواقع المليشيات في مديرية الحشاء، غربي محافظة الضالع
. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن أبطال الجيش الوطني والمقاومة شنوا هجوما كبيرا على تجمعات المليشيات الحوثية في منطقة الطاحون وتبة البركات بمديرية الحشاء، ما ادى الى مصرع عشرة من عناصر المليشيات واصابة اخرين بينهم مشرف المديرية المدعو ابو هشام، بالإضافة الى تدمير طقمين تابعين للمليشيات.