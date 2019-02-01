أردوغان يخرس ترامب . ويعرض عليه تنفيذ مهمة خاصة

الأربعاء 20 فبراير-شباط 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس- وكالات

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عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نظيره الأميركي دونالد ترمب، أن تقوم أنقرة بتولي مسؤولية نقل 800 مسلح أوروبي من تنظيم "داعش" من المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة المتحالفة مع تركيا شمالي سوريا.

وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية 800 مسلح أوروبي ممن كانوا يقاتلون في صفوف تنظيم "داعش" شمال شرقي سوريا، في وقت لا تزال أوروبا تبحث عن مخرج لهذه المسألة، تضغط واشنطن على الغرب لاستعادة مواطنيه الذين كانوا مع تنظيم "داعش".

ونقلت صحيفة حرييت عن مصدر تركي رفيع، أن عرض أردوغان لترمب يأتي في إطار محاولة إقناعه بسحب قواته من سوريا.

وتوضح الصحيفة، أن هذا الحل المقترح سيجنب تركيا مخاطر التعامل مع هؤلاء المسلحين في حال هربوا من قبضة قوات سوريا الديمقراطية، أو أطلق سراحهم في مناطق شمالي سوريا.

هذا ويتوقع أن تقوي هذه الخطوة -أي حصول تركيا على هؤلاء المسلحين الأوروبيين- يد أنقرة، في مواجهة الاتحاد الأوربي، ويجعل بالانسحاب الأمريكي من سوريا، الذي تعتبر الخشية من مصير هؤلاء العناصر أحد أسباب تأخير الانسحاب من سوريا.