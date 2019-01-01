انفجاران عنيفان شمال صنعاء

الأربعاء 20 فبراير-شباط 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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باغتت طائرات التحالف العربي بقيادة السعودية ، صباح اليوم الاربعاء ، مليشيات الحوثي وشنت غارتين على قاعدة الديلمي الجوية بمطار صنعاء شمال العاصمة.

ونقل مأرب برس عن شهود عيان ، قولهم «إن دوي انفجارين عنيفين سُمعا في احياء شمال العاصمة، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من داخل قاعدة الديلمي الجوية».

ويرجح ان تكون الغارات قد استهدفت شبكات اتصال ومنصات اطلاق خاصة بالطائرات المسيرة.