ما الذي أثار غضب الشرعية في جلسة مجلس الأمن أمس ودفعها للرد والانتقاد؟

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انتقدت الحكومة اليمنية إحاطة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، التي قدمها أمام مجلس الأمن بخصوص الوضع الإنساني في اليمن ، امس الثلاثاء.
واستنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح، عدم إشارة لوكوك لحجم الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق المساعدات الإغاثية.
وقال رئيس اللجنة العليا للإغاثة، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية قامت باحتجاز أكثر من 100 شاحنة إغاثية منذ وصول بعثة المراقبين الأمميين إلى الحديدة، 5 من تلك الشاحنات محمّلة بأدوية الكوليرا والملاريا.
كما أشار إلى احتجاز الحوثيين وفد برنامج الأغذية العالمي في المدخل الشرقي لمحافظة تعز ومنعه من الدخول إلى المحافظة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية فيها. أيضاً، استهدفت ميليشيات الحوثي مخازن المنظمات الأممية أربع مرات بقذائف الهاون.
ودعا وزير الإدارة المحلية المسؤولين الأمميين إلى تسمية الأشياء بمسمياتها، وتحديد الجهة التي تقوم بعرقلة العمل الإنساني ونهب المساعدات الإغاثية.
ولفت، فتح، إلى استهداف مليشيات الحوثي لمخازن المنظمات الأممية 4 مرات، وقصف مطاحن البحر الأحمر 3 مرات، إضافة إلى احتجازها أكثر من 50 ألف طن من المساعدات الإغاثية في مطاحن البحر الأحمر، ومنع الفرق الإغاثية من الوصول إلى تلك المخازن.