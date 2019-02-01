نهاية مؤلمة لعشرات الحوثيين تسللوا الى مديرية اعلن الجيش قبل يومين تحريرها بالكامل

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قُتل وجرح 25 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية امس الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في محيط مديرية الحشاء غربي محافظة الضالع (جنوبي البلاد) بعد محاولة تسلل فاشلة.
وقال العقيد نائف الصيادي أحد ضباط اللواء 30 مدرع لموقع الجيش ، أن المواجهات اندلعت عقب محاولة تسلل عناصر من مليشيا الحوثي الانقلابية، باتجاه مواقع في حبيل “نعمة” بمديرية الحشاء.
وأكد أن قوات الجيش احبطت محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد مصرع 15 من عناصرها، وجرح 10 أخرين.
ولفت العقيد الصيادي الى أن المليشيا تسعى من خلال مثل هذه المحاولات اليائسة الى رفع الروح المعنوية لمقاتليها، عقب انتصارات الجيش الكبيرة في الجبهة، والتي توجت بتحرير مديرية الحشاء بشكل كامل.
في غضون ذلك تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية، قصفها العشوائي لمنازل المواطنين في مناطق “الدخلة”، و”حبيل نعمة”، و”السحبين”، في المديرية ذاتها، مما تتسبب في وقوع اصابات في صفوف المواطنين، والحاق اضرار جسمية بمنازلهم وممتلكاتهم الخاصة.