فرنسا تتوعد معرقلي إتفاق السويد

الأربعاء 20 فبراير-شباط 2019 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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وصف مندوب فرنسا الوضع في الحديدة بأنه "لا يزال هشاً، مؤكداً على "فرض عقوبات على من يعرقل اتفاق السويد.

وأوضح المندوب الفرنسي لدى ​مجلس الأمن​ ​فرانسوا ديلاتر​، أنّ "هناك تقدّمًا في تطبيق اتفاق ​السويد​".

وركّز خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن ​اليمن​، على أنّ "الوضع في ​الحديدة​ لا يزال هشًّا والعمليات العسكرية تستمّر في اليمن، ويجب التنسيق مع رئيس البعثة الأممية". وبيّن "أنّنا سنفرض عقوبات على من يعرقل اتفاق السويد".

وقال المندوب الفرنسي فرنسوا دولاتر الذي تتسلم بلاده رئاسة مجلس الأمن خلال مارس (آذار) المقبل، إن الوضع في الحديدة «لا يزال هشاً (...) نحن نشعر بالقلق من استمرار هذه العمليات، بالإضافة إلى استمرار خطر الصواريخ الباليستية». وشدد على أنه «يجب فرض عقوبات ضد الأشخاص والكيانات الذين يعوقون تنفيذ اتفاق استوكهولم».