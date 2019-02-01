وزارة التعليم العالي تزف بشرى سارة لكافة الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج بشأن مستحقاتهم المالية

الثلاثاء 19 فبراير-شباط 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- سبأ

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قال وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البعثات، الدكتور مازن الجفري اليوم الثلاثاء، أن الوزارة بصدد صرف الربع الرابع من مستحقات الطلاب المبتعثين لعام ٢٠١٨م، خلال الأيام المقبلة .

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)عن الجفري قولة :أن عملية الصرف ستتم عقب استكمال إجراءات المتابعة لدى الجهات المالية المختصة المعنية والتي تجري حالياً بوتيرة عالية .. مجدداً التأكيد على إلتزام الوزارة بصرف مستحقات الطلاب المبتعثين وبما يهيئ لهم الظروف المناسبة لنيل التحصيل العلمي وتجاوز الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعيشونها .