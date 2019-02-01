وزارة التعليم العالي تزف بشرى سارة لكافة الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج بشأن مستحقاتهم المالية تراجع مُفاجئ «للدولار والريال السعودي» أمام صرف الريال اليمني .. تعرّف على آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم الثلاثاء الملك سلمان يصدر قرارات جديدة ابرز ماتحدث به «غريفيث» في إحاطته امام مجلس الأمن الدولي هادي يتحدث عن بداية انفراج في اليمن وخطوة اولى لتحقيق ذلك بعد نفاذ صبرها.. قبائل يمنية شرسة تعلن النفير العام ضد العدوان «الحـوثي» وتزحف بالمئات من المقاتلين صوب «كشر»..مستجدات هامة هكذا يخدع الحوثي الشعب بشأن فلسطين والتاريخ يسجل تعاون اسرائيل مع الاماميين علي محسن يعلن موقف قوي بشأن الانسحاب من الحديدة والشرعية تطلق تحذير خطير السعودية توقع مع باكستان اتفاقيات استثمارية بقيمة 20 مليار دولار فتوى زواج المسيار في السعودية تثير الجدل
قال وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البعثات، الدكتور مازن الجفري اليوم الثلاثاء، أن الوزارة بصدد صرف الربع الرابع من مستحقات الطلاب المبتعثين لعام ٢٠١٨م، خلال الأيام المقبلة .
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)عن الجفري قولة :أن عملية الصرف ستتم عقب استكمال إجراءات المتابعة لدى الجهات المالية المختصة المعنية والتي تجري حالياً بوتيرة عالية .. مجدداً التأكيد على إلتزام الوزارة بصرف مستحقات الطلاب المبتعثين وبما يهيئ لهم الظروف المناسبة لنيل التحصيل العلمي وتجاوز الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعيشونها .