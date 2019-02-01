تراجع مُفاجئ «للدولار والريال السعودي» أمام صرف الريال اليمني .. تعرّف على آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 19 فبراير-شباط 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 1595

أفادت مصادر مصرفية مساء اليوم الثلاثاء عن تراجع إيجابي للدور والريال السعودي أمام صرف الريال اليمني في عدد من المحافظات.

وقالت المصادر لـ«مأرب برس»:"أن آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019 هي كالتالي:

الدولار شراء 557 البيع 570 ريال.

الريال السعودي شراء 147 البيع 150 ريال.

ويتعرض حاليا الريال اليمني لبعض التقلبات الشديدة في السعر، حيث شهد خلال الأسبوع الماضي ارتفاعاً ملحوظاً مقابل مختلف العملات، ويأتي التراجع الجديد بعد قيام الحكومة والبنك المركزي اليمني باستخدام جزء من الوديعة السعودية.