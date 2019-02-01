وزارة التعليم العالي تزف بشرى سارة لكافة الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج بشأن مستحقاتهم المالية تراجع مُفاجئ «للدولار والريال السعودي» أمام صرف الريال اليمني .. تعرّف على آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم الثلاثاء الملك سلمان يصدر قرارات جديدة ابرز ماتحدث به «غريفيث» في إحاطته امام مجلس الأمن الدولي هادي يتحدث عن بداية انفراج في اليمن وخطوة اولى لتحقيق ذلك بعد نفاذ صبرها.. قبائل يمنية شرسة تعلن النفير العام ضد العدوان «الحـوثي» وتزحف بالمئات من المقاتلين صوب «كشر»..مستجدات هامة هكذا يخدع الحوثي الشعب بشأن فلسطين والتاريخ يسجل تعاون اسرائيل مع الاماميين علي محسن يعلن موقف قوي بشأن الانسحاب من الحديدة والشرعية تطلق تحذير خطير السعودية توقع مع باكستان اتفاقيات استثمارية بقيمة 20 مليار دولار فتوى زواج المسيار في السعودية تثير الجدل
أفادت مصادر مصرفية مساء اليوم الثلاثاء عن تراجع إيجابي للدور والريال السعودي أمام صرف الريال اليمني في عدد من المحافظات.
وقالت المصادر لـ«مأرب برس»:"أن آخر تحديث لأسعار الصرف مساء اليوم الثلاثاء 19 فبراير 2019 هي كالتالي:
الدولار شراء 557 البيع 570 ريال.
الريال السعودي شراء 147 البيع 150 ريال.
ويتعرض حاليا الريال اليمني لبعض التقلبات الشديدة في السعر، حيث شهد خلال الأسبوع الماضي ارتفاعاً ملحوظاً مقابل مختلف العملات، ويأتي التراجع الجديد بعد قيام الحكومة والبنك المركزي اليمني باستخدام جزء من الوديعة السعودية.