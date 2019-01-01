تفاصيل مكالمة هاتفية بين بوتين والملك سلمان

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قالت وكالة الأنباء الروسية اليوم الثلاثاء إن الرئيس الروسي بوتين أجرى اتصالا هاتفيا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.
وذكرت الوكالة أن الملك سلمان وبوتين جددا استعدادهما لمواصلة التنسيق في الأسواق العالمية للطاقة.
وأدى التعاون بين منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" ودول أخرى مصدرة للنفط بقيادة روسيا إلى استعادة توازن أسواق النفط، والذي حال دون هبوط الأسعار إلى مستويات 25 دولارا للبرميل.
وكانت دول أعضاء وغير أعضاء في أوبك ومن بينها روسيا اتفقت في مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل ابتداء من الأول من كانون الثاني/يناير، في محاولة للقضاء على تخمة الإنتاج ورفع الأسعار.
واتسمت الاتفاقات السابقة التي توصلت إليها أوبك وشركاؤها ومن بينها روسيا، التي تعرف عادة بمجموعة أوبك+، لخفض الإنتاج، بالتزام بعض الدول بالاتفاقات في البداية.
وبشكل كلي فقد انخفضت الإمدادات العالمية بمقدار 1.4 مليون برميل لتصل إلى 99.7 مليون برميل في كانون الثاني/يناير، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.