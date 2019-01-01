ماذا احتجز الحوثي في المدخل الشرقي لمدينة إب وجعل الشرعية تطالب بالتدخل العاجل؟

الثلاثاء 19 فبراير-شباط 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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استنكر وزير الادارة المحلية في الحكومة الشرعية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح ، اليوم الثلاثاء احتجاز مليشيا الحوثي الانقلابية لـ 28 شاحنة تحمل مساعدات اغاثية وانسانية في المدخل الشرقي لمحافظة اب (وسط اليمن) .

واحتجز الحوثيون 28 شاحنة في المدخل الشرقي لمدينة إب (حيث استحدثت المليشيات هناك جمرك غير قانوني اسمه (جمرك ميتم) تجني منه مليارات الريالات يوميا) منها 13 شاحنة قادمة من محافظة عدن وتحمل مساعدات مخصصة لمحافظات (الحديدة، حجة ، المحويت ، ريمه ، صعدة ،وتعز).

وطالب فتح منسقة الشؤون الانسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ليزا غراندي بالتدخل العاجل والسريع وعمل الضغوطات اللازمة للافراج عن تلك الشاحنات، وادانة الانتهاكات الاجرامية التي تقوم بها المليشيات الانقلابية يومياً بحق المساعدات الاغاثية والانسانية.

ودعا فتح وكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، الى ادانة هذه الاعمال والرفع بتقارير الى مجلس الأمن بهذا الشأن وممارسة كافة الضغوط الكفيلة بإنهاء مثل هذه الانتهاكات وعدم تكرارها وعدم الصمت امام ما تقوم به الميليشيا وتصنيف ميليشيا الحوثي كأكبر منتهك للأعمال الانسانية.

وشدد في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على المجتمع الدولي الوقوف بجدية وحزم امام الانتهاكات الجسيمة التي تقوم بها مليشيات الحوثي الانقلابية بحق المساعدات الاغاثية.. مؤكداً ان هذه الانتهاكات تخالف كافة القوانين والمبائ الدولية والانسانية والتصرف العاجل والسريع ازائها .

واكد وزير الإدارة المحلية ان استمرار المليشيا في التدخل بالعمل الاغاثي والانساني وممارسة العراقيل امام عمل المنظمات الاممية التي تعمل في اليمن يعمل على تردي الوضع الانساني، محملاً المليشيات الانقلابية المسؤولية الكاملة في ممارسة التجويع الممنهج بحق ابناء الشعب اليمني وحرمانه من المساعدات الاغاثية والانسانية.

وجدد ترحيب الحكومة بكافة جهود المنظمات الاممية والدولية الانسانية الإنسانية العاملة في اليمن والتي تقوم بتقديم المساعدات الاغاثية وتنفذ البرامج والمشاريع التي يستفيد منها الشعب اليمني.