قراران مرتقبان اليوم يخصان اليمن وتقرير مهم من مبعوث الأمم المتحدة

الثلاثاء 19 فبراير-شباط 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة استماع إلى تقرير مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث حول اتفاقات السويد.

وحسب مصادر ديبلوماسية، فإن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بالتمديد لولاية بعثة المراقبة الأممية الخاصة بالحديدة (غربي اليمن).

كما سيتم مناقشة تجديد نظام العقوبات المفروض على (شخصيات يمنية بينها قيادات حوثية واخرى من اقارب الرئيس السابق صالح وكيانات اخرى) والذي ينتهي في 28 فبراير الجاري لعام آخر وسيكون هناك خلاف في حال تمت الإشارة لإسم إيران كمنتهكة للقرار 2216.

وغادر المبعوث الأممي، صنعاء أمس (الإثنين)، بعد زيارة مفاجئة التقى خلالها بزعيم جماعة الحوثي المسلحة لانتزاع موقف بشأن الانسحاب من الحديدة تنفيذاً لاتفاق السويد، وذلك قبل تقديم إحاطته لجلسة مجلس الأمن اليوم.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت الإثنين، أن الحكومة اليمنية والحوثيون وافقا على البدء في سحب القوات من ميناء الحديدة الرئيسي، جدول زمني للانسحاب أو على آلية لتولي القوات المحلية مسؤولية الأمن في الموانئ والمدينة

وتوصلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المسلحة إلى اتفاق شهر ديسمبر/كانون الأول2018 بشأن وقف إطلاق النار بالحديدة وإعادة انتشار القوات، والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين، وتفاهمات بشأن فك الحصار على تعز. لكن لم يتم تحقيق تقدم ملموس في الملفات الثلاثة رغم الضغوط الدولية.