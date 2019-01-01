الحوثي يوافق على الانسحاب والحكومة تحذر وتكشف عن «كذب محض» وترد على «فليته»

الثلاثاء 19 فبراير-شباط 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قال المتحدث باسم جماعة الحوثيين محمد عبدالسلام، الاثنين، إن مسلحي جماعته بدأوا الاستعداد لتنفيذ الاتفاق في مدينة الحديدة، غربي اليمن، الذي توصلت له الأمم المتحدة بعد مفاوضات استمرت لأكثر من شهرين.

وقال عبدالسلام في منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه كان من المفترض أن يبدأ تنفيذ الاتفاق صباح اليوم (ويقصد الاثنين)، عقب التوصل إلى تقدم في التفاهم على إعادة انتشار القوات في الحديدة، كمرحلة أولى.

وأضاف «تهيأت قواتنا لتنفيذ إعادة الانتشار، وتم إبلاغ رئيس لجنة التنسيق المشتركة (قائد فريق المراقبين الدوليين الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد) جهوزيتها لذلك».

وزعم بأن ممثلي الحكومة في لجنة التنسيق المشتركة لإعادة الانتشار، أثاروا مواضيع أخرى خارج سياق الاتفاق، ما دفع رئيس اللجنة إلى أن يطلب من جماعته التريث، في محاولة منه لإقناع ممثلي الحكومة.

وقال بأن مسلحي جماعته في انتظار إشارة وموعد بدء عملية الانتشار، من لوليسغارد.

ووفق عبدالسلام فإن جماعته «تأمل أن يتلقى فريقنا إشارة البدء هذا المساء حتى يتسنى لنا البدء في تنفيذ خطوات المرحلة الاولى ابتداء من صباح الثلاثاء».

وتوصل طرفا النزاع لاتفاق جزئي في المدينة، يقضي بسحب قوات الطرفين من بعض مناطق خطوط المواجهات، وانسحاب جزئي من ميناء المدينة الرئيسي ومينائي راس عيسى والصليف.

الى ذلك حذر وفد الحكومة اليمنية في لجنة إعادة الانتشار بالحديدة من أي مسرحية هزلية قد يقدم عليها الحوثيون، وذلك بعد إعلان الأمم المتحدة توصل طرفي الصراع إلى اتفاق حول إعادة الانتشار مكون من مرحلتين.

وقال عسكر زعيل عضو وفد الحكومة، إن ما ورد على لسان ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام فليتة عن استعداد جماعته لتنفيذ الانسحاب من يوم " الثلاثاء"، وأن الجانب الحكومي هو من يعرقل التنفيذ، ما هو إلا كذب محض، كعادتهم في استباق الأحداث.

وأكد زعيل، أن الفريق الحكومي أرسل موافقته على التنفيذ وفقا لما جاء في اتفاق استوكهولم لان المرحلة الاولى متعلقة بانسحابهم من الموانئ من طرف واحد فقط.

وقال زعيل: "نحن نرفض تمام ان تكون مسرحية هزلية كسابقتها مالم ينسحبوا وتتسلم ادارة هيئة موانئ البحر الاحمر وقوات خفرالسواحل الرسمية والمحددة قبل 2014/9/21 وخروج المشرفين الحوثيين وكل من تم تعينه بقرارات حوثية وعودة من تم إقصائهم إلى أعمالهم".

وأكد أن الوفد الحكومي وافق تماما على فتح الممرات الانسانيةوالطريق الى مطاحن البحر الاحمر وعلى المقترح بالعودة واحد كيلوا شرق المطاحن وواحد كيلوا إلى الخلف من مستشفي 22 مايو في الخطوة الثانية من المرحلة الأولى بعد انسحابهم من الموانئ لتسهيل الأعمال الانسانية وتخفيف المعاناةعن ابناء الحديدة.

وأضاف زعيل: "أما مايتعلق بالمرحلة الثانية وتنفيذ اعادة الانتشار للكل شمال وجنوب مدينة الحديدة فان فريقنا ناقش هذا باستفاضة مع لوليسغارد والموافقة الأولية شريطة تزامن استلام السلطة المحلية وقوات الامن وفقا للقانون اليمني بالتزامن لمدينة ومحافظة الحديدة وعودة جميع موظفين الدولة الى أعمالهم".

ولفت إلى أن الجميع يعلم بما قام به الحوثيين من مسرحية هزلية ووضع عناصر خارجة عن النظام والقانون في الموانئ تحت عباءة الزي العسكري، مؤكدا انهم الآن يريدون التنفيذ بنفس الآلية، وتسبق اسطواناتهم الإعلامية بالتطبيل وهذا شانهم وباتت أساليبهم مفضوحة امام الشعب داخليا وخارجيا ويريدون حجب عين الشمس بغربال.

وكان رئيس مايسمى اللجنة الثورية المدعو محمد علي الحوثي قال في تغريدات على حسابة الشخصى بموقع تويتر رصدها «مأرب برس»على ان المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم التي تم الاتفاق مؤخرا على تنفيذها تتضمن تنفيذ خطوتين الأولى وهي انسحاب مليشياته من مينائي الصليف ورأس عيسى، لمسافة خمسة كيلو متر يقابل ذلك انسحاب قوات الشرعية من مثلث كيلو«7» إلى شرق مطاحن البحر الأحمر بكيلو واحد.

وقال الحوثي انه« في خلال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق اعادة الانتشار في الحديدة سيتم نقل الحبوب من مطاحن البحر الأحمر والسماح بمرور المساعدات خلال مدة 11يوما»

وتابع الحوثي :المرحلة الثانية من اتفاق إعادة الانتشار فالحديدة تم الاتفاق مبدئيا عليها من الطرفين.