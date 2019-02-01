مستجدات - الطيران يفتك بالحوثيين على أبواب «كشر» ويدمر تعزيزات كانت في طريقها الى «حجور»

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استهدفت طائرات التحالف العربي ، الثلاثاء، خطوط إمداد ميليشيات الحوثي في عدة جهات بمحافظتي حجة وعمران، والمؤدية إلى مديرية كشر، حيث تدور معارك طاحنة مع قبائل حجور.
كما دمرت تعزيزات عسكرية كانت في طريقها إلى الجبهات في مناطق قبائل حجور.
وأشارت مصادر محلية إلى أن القصف طال آليات عسكرية للميليشيات في مديرية ألفح الشام، وفي منطقة الظهار بمديرية قفلة عُذَر، وتجمعات لمقاتلي الحوثيين في جبل الفصعة بمديرية كُحلان الشرف.
وتزامن القصف مع اشتداد المعارك في الجهة الشمالية من مديرية كُشَر، حيث صد رجال القبائل، الاثنين، هجوما للميليشيات في منطقة بني شَهَرْ من جهة مديرية قارة.
وأسفرت المواجهات عن مقتل أربعة عشر عنصرا من ميليشيات الحوثي.