تنفيدا لتوجيهات الرئيس «هادي»..وزارة شؤون المغتربين تزف خبار سار لكافة المغتربين اليمنيين العائدين الى اليمن الإتحاد الأوروبي يكشف عن الحل الذي من شأنه إنهاء النزاع في اليمن «نتنياهو» يتخلى عن منصبه الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعـودي ما حقيقة إستقالة رئيس البرلمان التركي؟ رسميا.. مليشيا الانقلاب تعلن استعدادها لمغادرة مينائي «الصليف ورأس عيسى» وتكشف تفاصيل اتفاق المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بالحديدة تفاصيل سرية جدا : أخطر قوات خاصة في العالم تخوض مهمات سرية في اليمن بعيدا عن علم الشرعية نخب الاستخبارات البريطانية جرحى في مهمة غامضة تلقى دعما أمريكيا ورعاية إمارتية .. خاص التفاصيل الكاملة لسير ومستجدات معركة «حجور» اليوم الأثنين وحقيقة حسمها لصالح مليشيا الإنقلاب مسقط تعلن موقفا من قضية فلسطين والتطبيع مع اسرائيل توجيهات خاصة من الرئيس هادي لكل الجهات المختصة في اليمن لتسهيل مهمة سفير بدأ اليوم مهامه من مكتب على محسن
أكدت وزارة شؤون المغتربين اليوم الإثنين استمرار الإعفاءات والتخفيضات الجمركية للمغتربين العائدين إلى اليمن (خروج نهائي) حسب مصفوفة الإعفاءات المقرة سابقًا.
كما أكدت الوزارة في بلاغ صحفي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استمرار الإجراءات الخاصة بالإعفاء والتخفيض الجمركي للعائدين (خروج نهائي) في ممتلكاتهم المنقولة، وتسهيل العبور والمعاملات الجمركية في المنافذ اليمنية.
وقالت الوزارة إن استمرار الإعفاء يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ولقرار مجلس الوزراء رقم (10) لعام 2019م، بشأن معالجة قضايا المغتربين وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
وثمنت الوزارة دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وحكومة المملكة، وقوفهم ومساندتهم الكاملة لليمن واليمنيين في كل الظروف والأحوال.