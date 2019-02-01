تنفيدا لتوجيهات الرئيس «هادي»..وزارة شؤون المغتربين تزف خبار سار لكافة المغتربين اليمنيين العائدين الى اليمن

الثلاثاء 19 فبراير-شباط 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- سبأ

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أكدت وزارة شؤون المغتربين اليوم الإثنين استمرار الإعفاءات والتخفيضات الجمركية للمغتربين العائدين إلى اليمن (خروج نهائي) حسب مصفوفة الإعفاءات المقرة سابقًا.

كما أكدت الوزارة في بلاغ صحفي نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استمرار الإجراءات الخاصة بالإعفاء والتخفيض الجمركي للعائدين (خروج نهائي) في ممتلكاتهم المنقولة، وتسهيل العبور والمعاملات الجمركية في المنافذ اليمنية.

وقالت الوزارة إن استمرار الإعفاء يأتي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ولقرار مجلس الوزراء رقم (10) لعام 2019م، بشأن معالجة قضايا المغتربين وتذليل الصعوبات التي تواجههم.

وثمنت الوزارة دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وحكومة المملكة، وقوفهم ومساندتهم الكاملة لليمن واليمنيين في كل الظروف والأحوال.