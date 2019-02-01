لماذا أستدعى رئيس الأركان محافظ محافظة تعز وقائد محورها العسكري إلى عدن

الثلاثاء 19 فبراير-شباط 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس-مارب

عدد القراءات 538

ناقش اليوم رئيس هيئة الاركان العامة الفريق الركن بحري عبدالله النخعي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن الاحتياجات اللازمة والمتطلبات الضرورية لأبطال الجيش الوطني بمحافظة تعز لدحر الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران واستكمال تحرير ما تبقى منهم.

كما ناقش رئيس هيئة الاركان العامة ، مع محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، وقائد محور تعز اللواء الركن سمير الصبري، المستجدات والأوضاع الميدانية في محافظة تعز، في ظل استمرار الحصار الذي تفرضه المليشيا الحوثية على المحافظة، وممارستها لأبشع الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين.

واستمع رئيس الاركان من المحافظ شمسان إلى شرح موجز حول أوضاع محافظة تعز، وما تبذله قيادة السلطة المحلية في سبيل تطبيع الاوضاع.

كما استمع من قائد المحور الى تقرير موجز عن سير العمليات العسكرية الميدانية في مختلف جبهات المحافظة، ووضع الوحدات العسكرية في المحافظة ومعنويات الجنود المرابطين في الجبهات، وجهود قيادة المحور في انجاز عملية التحرير لما تبقى من تعز من تحت سيطرة الميليشيا الحوثية الانقلابية.

وشدد رئيس هيئة الاركان على أهمية الضبط والربط العسكري والجاهزية العالية للوحدات العسكرية وتوحيد الجهود السياسية والعسكرية والمجتمعية في سبيل استكمال التحرير.

معبراً عن التقدير الكبير والشكر والعرفان للبطولات التي يجترحها أبناء محافظة تعز في مختلف الجبهات في صفوف الجيش الوطني من اجل استعادة الدولة.

وعبر المحافظ وقائد المحور عن شكرهما وتقديرهم الاهتمام ودعم القيادة السياسية والعسكرية لمحافظة تعز..

مؤكدين جاهزية الوحدات العسكرية لاستكمال عملية تحرير المحافظة وانهاء معاناة المواطنين