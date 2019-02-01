«نتنياهو» يتخلى عن منصبه

الثلاثاء 19 فبراير-شباط 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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سلم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل مهامه كوزير للخارجية إلى وزير المخابرات إسرائيل كاتس متخليا عن المنصب الذي يتولاه منذ 2015.

وجاء قرار نتنياهو بتعيين كاتس قائما بأعمال وزير الخارجية بعد أن لجأت جماعة ضغط إلى القضاء كي يتخلى رئيس الوزراء عن منصب وزير الخارجية.

وقال مسؤولون حكوميون إن كاتس الذي سيحتفظ بمنصبه وزيرا للمخابرات بالإضافة إلى وزارة النقل سيتقلد منصب وزير الخارجية حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة في التاسع من أبريل نيسان.

وكاتس عضو في حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو. وبالإضافة إلى منصب رئيس الوزراء سيحتفظ نتنياهو بمنصب وزير الدفاع الذي تولاه عقب استقالة أفيجدور ليبرمان شريكه اليميني المتطرف السابق في الائتلاف في نوفمبر تشرين الثاني.

ونتنياهو يشغل أيضا منصب وزير الصحة. وقالت جماعة الضغط التي حثت على تولي شخص جديد وزارة الخارجية إن عبء العمل الملقى على كاهل نتنياهو لا يطاق وهذا يلحق ضررا أكبر بوزارة الخارجية التي تعاني من نزاعات تتعلق بالميزانية.