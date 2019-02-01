الديوان الملكي يعلن وفاة أمير سعـودي

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توفي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود، منذ قليل، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم.
وقالت الوكالة إنه صدر، اليوم، عن الديوان الملكي بيان جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي ( الأول ) بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - يوم غدٍ الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".