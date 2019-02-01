رسميا.. مليشيا الانقلاب تعلن استعدادها لمغادرة مينائي «الصليف ورأس عيسى» وتكشف تفاصيل اتفاق المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بالحديدة تفاصيل سرية جدا : أخطر قوات خاصة في العالم تخوض مهمات سرية في اليمن بعيدا عن علم الشرعية نخب الاستخبارات البريطانية جرحى في مهمة غامضة تلقى دعما أمريكيا ورعاية إمارتية .. خاص التفاصيل الكاملة لسير ومستجدات معركة «حجور» اليوم الأثنين وحقيقة حسمها لصالح مليشيا الإنقلاب مسقط تعلن موقفا من قضية فلسطين والتطبيع مع اسرائيل توجيهات خاصة من الرئيس هادي لكل الجهات المختصة في اليمن لتسهيل مهمة سفير بدأ اليوم مهامه من مكتب على محسن رئيس الأركان يستدعي محافظ محافظة تعز وقائد محورها العسكري .. الحسم والتحرير .. مستشار الرئيس يبحث مع الامريكان ملفات الإعمار ونتائج اجتماع الرباعية تشييع مهيب لقائد عسكري كبير في الجيش الوطني بمأرب ماليزيا : تفاصيل لقاء وزير:حقوق الانسان في اليمن مع المنظمة الدولية للاصلاح إنشقاق داخل حزب العمال البريطاني لسبب سامي
أعلنت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الاثنين 18 فبراير 2019 م استعدادها لسحب مليشياتها من مينائي الصليف ورأس عيسى الواقعين بمحافظة الحديدة.
وذكر مايسمى رئيس اللجنة الثورية المدعو محمد علي الحوثي في تغريدات على حسابة الشخصى بموقع تويتر رصدها «مأرب برس»على ان المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم التي تم الاتفاق مؤخرا على تنفيذها تتضمن تنفيذ خطوتين الأولى وهي انسحاب مليشياته من مينائي الصليف ورأس عيسى، لمسافة خمسة كيلو متر يقابل ذلك انسحاب قوات الشرعية من مثلث كيلو«7» إلى شرق مطاحن البحر الأحمر بكيلو واحد.
وقال الحوثي انه« في خلال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق اعادة الانتشار في الحديدة سيتم نقل الحبوب من مطاحن البحر الأحمر والسماح بمرور المساعدات خلال مدة 11يوما»
وتابع الحوثي :المرحلة الثانية من اتفاق إعادة الانتشار فالحديدة تم الاتفاق مبدئيا عليها من الطرفين.
يشار الى الامم المتحدة كانت قد اعلنت في وقت سابق إن ممثلين عن الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي قد توصلوا إلى اتفاق بشأن ”المرحلة الأولى“ من إعادة الانتشار المتبادل للقوات في محافظة الحديدة.