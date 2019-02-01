توجيهات خاصة من الرئيس هادي لكل الجهات المختصة في اليمن لتسهيل مهمة سفير بدأ اليوم مهامه من مكتب على محسن رئيس الأركان يستدعي محافظ محافظة تعز وقائد محورها العسكري .. الحسم والتحرير .. مستشار الرئيس يبحث مع الامريكان ملفات الإعمار ونتائج اجتماع الرباعية تشييع مهيب لقائد عسكري كبير في الجيش الوطني بمأرب ماليزيا : تفاصيل لقاء وزير:حقوق الانسان في اليمن مع المنظمة الدولية للاصلاح إنشقاق داخل حزب العمال البريطاني لسبب سامي تعرف على ملاعب كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر 17 اختراعا مفيدا يجهلها الكثيرون توقيف مسئول في الشرعية واحالته للتحقيق - كان قد حذر من مخطط خطير للانفصاليين والامارات العثور على أسماك "خارقة" رائعة في الأمازون
في أول نشاط سياسي جديد له , باشر اليوم السفير التركي الجديد لدى اليمن، فاروق بوز غوز، ممارسة مهامه، كسفير لبلاده لدى اليمن باجتماع مع نائب رئيس الجمهورية .
كما كشف اليوم نائب رئيس الجمهورية عن توجيهات خاصة من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لكل للجهات المختصة بتسهيل مهام السفير التركي الجديد المختلفة .
وفي اللقاء رحب نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن علي محسن صالح، بالسفير التركي، فاروق بوغوز، خلال لقائه اليوم، لبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
وأشار نائب رئيس الجمهورية خلال اللقاء إلى جملة من القضايا والموضوعات المرتبطة بالساحة الوطنية وفي مقدمتها الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعيشها بلادنا في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
من جانبه عبر السفير التركي عن تقديره، لما لمسه من اهتمام ودعم من قبل القيادة السياسية اليمنية، مؤكداً استمرار دعم بلاده للشرعية في اليمن وحرصها على تعزيز العلاقات وتقديم الدعم الإغاثي والإنساني بما من شأنه تخفيف معاناة اليمن واليمنيين.