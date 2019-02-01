مستشار الرئيس يبحث مع الامريكان ملفات الإعمار ونتائج اجتماع الرباعية

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التقى المهندس سيف محسن الشريف مستشار رئيس الجمهورية لشئون اعادة الاعمار ، اليوم الاثنين ، سفير الولايات المتحده الامريكية السيد ماثيو تولر.
واستعرض الشريف مع السفير ماتم مناقشته في الجانب الاقتصادي في لقاء اللجنة الرباعية الدولية المنعقد مؤخراً في وارسو.
واوضح مستشار الرئيس لشئون الاعمار خطة وبرنامج إعادة الاعمار في اليمن ،وكذلك الرؤية الاستراتيجية لملف الاعمار بمحاوره المختلفه ، ومعالجة آثر الحرب التي شنتها ميلشيا الحوثيين الانقلابية ، على اليمنيين .
وخلال اللقاء اكد مستشار الرئيس لسفير الولايات المتحده أن البرنامج والاطار العام لاعادة الاعمار سيشمل جميع الاقاليم اليمنية و بحسب احتياج كل اقليم وفق دراسات شامله لوضع كل اقليم من المشاريع الاساسية في البنى التحتية وانعاش الاقتصاد و أعادة التنمية .
كما اشاد بالدور الايجابي للولايات المتحدة الامريكية في دعم الشرعية و أحلال السلام بالجمهورية اليمنية .
حضر اللقاء المسؤول الاقتصادي بالسفارة الامريكية السيد ماثيو يارينغتن.