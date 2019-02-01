تشييع مهيب لقائد عسكري كبير في الجيش الوطني بمأرب

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شُيع اليوم الاثنين في مدينة مأرب قائد كتائب المهام الخاصة العقيد حمزة فيصل الشعوري، إلى مقبرة الشهداء بمدينة مأرب.
واستشهد العقيد حمزة الشعوري في 11 فبراير الجاري، في مواجهة مليشيا الحوثي المدعومة في جبهة كتاف محور البقع.
وتم الصلاة على الشهيد في المدرسة القوات الخاصة، حيث أدى عدد من القادة العسكريين ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع وقيادات في السلطة المحلية لمحافظتي مارب وإب، تقدمهم والد الشهيد الشيخ العميد فيصل الشعوري قائد لواء الحسم سابقا.
والشهيد حمزة الشعوري من أبناء محافظة اب حزم العدين منطقة الشعاور، حيث كان ضمن قيادة المقاومة التي تشكلت في حزم العدين وخاصة في منطقة الشعاور والأهمول ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في 2015.
وبعد سيطرة المليشيات على منطقة الشعاور، انضم الشهيد مع رفاقه إلى الجيش الوطني بمارب، وقاتل في صرواح، وفرضة نهم، ومحور البقع.