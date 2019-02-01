تعرف على ملاعب كأس أمم أفريقيا 2019 بمصر

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استقر الاتحاد المصري لكرة القدم بالتعاون مع نظيره الأفريقي للعبة "كاف"، على اختيار 6 ملاعب لاحتضان مباريات أمم أفريقيا 2019.
وصرح المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة المصري، "أحمد مجاهد": "منذ اليوم الأول قدمنا 8 ملاعب لاستضافة مباريات البطولة، وعقب انتهاء زيارة الاتحاد الأفريقي مع اللجنة المنظمة للبطولة، استقررنا على 6 ملاعب".
وأضاف: "6 ملاعب هي استاد القاهرة – الدفاع الجوي – السويس – الإسماعيلية – بورسعيد – الإسكندرية".
وواصل "مجاهد": "ملعب السلام يستضيف مباريات الأهلي والإنتاج الحربي في الدوري إلى جانب إمكانية استضافته لمباريات أخرى في الدوري ومن هنا فضل هاني أبوريدة بالتنسيق مع الجميع، اختيار استاد القاهرة والدفاع الجوي بدلا من السلام".
وتابع: "ملعب السلام يعد جاهزا تماما وعلى أعلى مستوى بل ويفوق ملاعب أخرى ولكنها تتواجد في مدن أخرى غير القاهرة، ولكي لا نقصر البطولة في القاهرة فقط، تم اختيار أفضل ملعبين من ضمن الثلاثة اختيارات في القاهرة، والاستقرار كان على الدفاع الجوي والقاهرة".
وفازت مصر بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 باكتساح بـ16 صوتا مقابل صوت وحيد لجنوب أفريقيا من أصل 18 صوتا، وذلك بعد امتناع عضو عن التصويت.
وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتقام بطولة أمم أفريقيا لعام 2019 خلال الفترة من 21 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز المقبلين، بمشاركة 24 فريقا مقسمة على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ البطولة.