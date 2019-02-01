17 اختراعا مفيدا يجهلها الكثيرون

الإثنين 18 فبراير-شباط 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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نشر موقع “إنترستنغ إنجينيرينغ” الأمريكي تقريرا تطرق فيه إلى مجموعة من الاختراعات التي من شأنها أن تفيدنا كثيرا في حياتنا اليومية، ولكننا نجهل وجودها.

وقال الموقع، إن هناك عددا لا يحصى من الأفكار أو المنتجات أو الخدمات الممتعة والغريبة في الوقت ذاته.

وأفاد الموقع، أولا، أن الروبوت “أوفي” يعتبر الحل الأنسب للأشخاص الذين يواجهون مشاكل في تنظيف المنزل. فهو عبارة عن مكنسة كهربائية ذاتية الحركة تعمل على الحفاظ على المنزل، خاليا من الأوساخ والأتربة، أو أي جزيئات أخرى.

وأورد الموقع، ثانيا، إن سماعات الرأس “جايبرد ران” الجديدة، توفر جودة صوت عالية وشحن بطارية يدوم لنحو 12 ساعة، كما أنها مقاومة للأوساخ والعرق والدماء. وتعتبر هذه السماعات بديلا لسماعات “آيربود” اللاسلكية من أبل المثيرة للجدل.

وذكر الموقع، ثالثا، أن الكيس البلاستيكي “باغو” يساهم في جعلك صديقا للبيئة، إذ إنك عندما تريد الذهاب إلى التسوق، يعتبر هذا الكيس طريقة بسيطة وسهلة للحد من استعمال الأكياس البلاستيكية المضرة بالبيئة.

وأشار الموقع، رابعا، إلى جهاز دايسون، الذي لا يقوم بتبريد المنزل خلال فصل الصيف فحسب بل بتدفئته أيضا خلال فصل الشتاء. كما يمكن لهذا الجهاز أن يساعدك في التخفيض من فاتورة الكهرباء.

وأورد الموقع، خامسا، أن لوح التزلج الكهربائي “بوستت ميني” يختلف كثيرا عن ألواح التزلج الكهربائية الأخرى، التي غالبا ما تكون كبيرة الحجم. ويمكن لهذا اللوح أن يقطع مسافة 20 ميلا في الساعة كما أنه صغير الحجم وتتسع له حقيبتك.

وذكر الموقع، سادسا، جهاز “نانيت بلس” الذي يساعد الأمهات في مراقبة الأطفال حديثي الولادة خلال نومهم، حيث يقدم توصيات حول كيفية جعل الطفل ينام بشكل أفضل.

وأفاد الموقع، سابعا، أن “سايكلي” هو عبارة عن جهاز يعكس إشارات ضوئية على ظهر سائق الدراجة لتنبيه سائقي السيارات بالخطوة التالية التي سيقوم بها راكب الدراجة. أما الاختراع الثامن فيتمثل في المقص متعدد الشفرات الذي يساعد في تقطيع الأعشاب بشكل سريع دون إحداث أي فوضى.

وقال الموقع، تاسعا، إن “ستوديو أن أل داسك” هو كل ما تحتاج إليه في حال كنت من الأشخاص الذين يعملون لساعات طويلة ليلا. ويمكن أن يتحول هذا المكتب إلى سرير صغير الحجم بحيث تستطيع أخذ قسط من الراحة. ويتجسد الاختراع العاشر في مصباح “لونا” الفريد من نوعه والمُصمّم على شكل قمر، وهو في الواقع، وسيلة رائعة للإضاءة ليلا.

وذكر الموقع أن الاختراع الذي يعرف باسم “نمبرلا” يساعدك على المشي تحت عاصفة ممطرة دون القلق من البلل والحاجة إلى استخدام يديك. ويقوم هذا الاختراع المميز بتغطية جسمك وحمايتك من الأمطار. ولن تخاف من انكسار مظلتك بفعل الرياح القوية. أما اختراع المرتبة المخصصة للعناق فيعد كذلك من أهم الاختراعات التي قد تجهل وجودها، حيث تسمح لك الشقوق الموجدة في السرير بتمرير ذراعيك تحت شريكك دون مواجهتك لمشاكل على غرار تنميل اليدين.

وأشار الموقع إلى أن اختراع “تمبرسكوب” لصاحبه المخترع كين كواموتو، يعد من بين أهم الاختراعات المخصصة لمعرفة أحوال الطقس. ويعمل هذا الجهاز على تصور الأحوال الجوية المختلفة على غرار المطر والسحب والبرق. أما في حال أردت أي مساعدة في النوم، فيمكنك استخدام سدادات الأذن “بوس سليب بادس”. ويقدم لك هذا الاختراع الموسيقى الهادئة المفضلة لديك لاسلكيا حتى تتمكن من النوم.

وأفاد الموقع أن أحدث العدسات اللاصقة “أكوفيو أوازيس” المتلونة بالضوء، تعتبر من أروع الخيارات بالنسبة للأشخاص الذين يفضلون استخدام العدسات المتلونة بالضوء على النظارات. على صعيد آخر، يمكن استخدام آخر جهاز عرض ليزر “سيني بيم 4 كيبي” المقدم من شركة إل جي كسينما منزلية.

وفي الختام، أكد الموقع أن اختراع عصا التعقيم يمكن أن يكون مفيدا جدا عند ذهابك إلى الفندق أو حتى في المنزل، حيث يستخدم هذا الاختراع ضوء الأشعة فوق البنفسجية لقتل الفيروسات والبكتيريا والكائنات الدقيقة الأخرى، ومساعدتك على تطهير جميع الأماكن في منزلك.