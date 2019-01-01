التحالف يتحدث عن دعم سعودي لليمن بقيمة 13 مليار دولار ويشير الى غياب للشرعية

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قال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الاثنين، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي من الرياض، إن السعودية قدمت أكثر من 13 مليار دولار لدعم اليمن منذ عام 2014، مؤكدا أن التحالف يواصل عمليات الإغاثة لدعم الشعب اليمني.
وأكد أن التحالف يتعاون مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية لدعم الشعب اليمني .. مشددا على أن جهود التحالف متواصلة ضد القاعدة وميليشيا الحوثي على حد سواء.
وأشار المالكي أن تحالف دعم الشرعية واصل توفير كل الدعم لإنجاح المساعي الدولية للحل في اليمن. في حين تواصل الميليشيات إطلاق الصواريخ البالستية وزرع الألغام البرية والبحرية.
وأكد أن ميليشيا الحوثي الانقلابية واصلت خرق اتفاقية استكهولم بأكثر من 1400 مرة، مشيرا إلى أن الحوثيين ينشرون دبابات وآليات عسكرية قرب المدراس والاحياء السكانية .
واعتبر أن انقلاب الحوثي وغياب الشرعية أديا إلى صعود التنظيمات الإرهابية في اليمن ،وقال إن العمليات العسكرية النوعية متواصلة في حضرموت وغيرها من المناطق اليمنية.
وعرض في المؤتمر الصحافي صورا وفيديوهات لحصيلة الأسلحة والمخدرات والأسلحة إيرانية الصنع التي تمت مصادرتها من الميليشيات الحوثية. كما عرض أسلحة مصادرة تابعة لتنظيم القاعدة.
وشدد على أن التحالف يسعى بشكل حثيث للقضاء على القدرة العسكرية للحوثيين وتقليصها. لافتا إلى أن الحوثيين يواصلون اتخاذ المدنيين اليمنيين دروعا بشرية.
ونفى المتحدث باسم التحالف أنباء وصول أسلحة أميركية إلى الحوثيين والقاعدة في اليمن.