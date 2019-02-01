الحوثيون يخسرون مديرية كاملة في «الضالع» والشرعية تعلن اقتراب القوات من اولى مناطق «إب»

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أعلن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية فرض السيطرة الكاملة على مديرية جديدة في محافظة الضالع (جنوبي اليمن) بعد معارك مع مليشيا الحوثي المسلحة .
ونقل موقع الجيش اليمني عن مصدر عسكري قوله ان قوات الجيش تمكنت من السيطرة الكاملة على مديرية "الحشاء" غربي محافظة الضالع .
وأكد المصدر بأن تحرير المديرية واستعادة المناطق التي تمركزت فيها المليشيا الحوثية مؤخراً، جاء عقب معارك عنيفة وتحرير الجيش لسوق الطاحون، وقلعة يراخ، ومنطقة المطاوسة ، ومنطقة حوشب، آخر مواقع تمركز المليشيا جنوبي المديرية.
وأشار المصدر إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل 20 عنصر من مسلحي الحوثي بينهم القيادي الميداني المدعو أبو حيدر المداني، وجرح 15 آخرين بالإضافة الى تدمير مدرعة وطقمين تابعة لها .
وذكر المصدر أن قوات الجيش تواصل التقدم وسط معارك محتدمة لتقترب من سوق المشهد التابع لمديرية السبرة بمحافظة إب المجاورة .
واشار الى، مواصلة مليشيا الحوثي الانقلابية المتمركزة في مديرية السبرة، استهداف منازل المواطنين وممتلكاتهم بقصفها العشوائي، على سوق الطاحون، ومنطقتي "الدخلة"، و"السحبين"، مما تسبب في وقوع اصابات بين المواطنين.