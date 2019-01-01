انهيار جديد للعملة المحلية والبنك المركزي يعلن سحب 95 مليون دولار «أسعار الصرف اليوم»

الإثنين 18 فبراير-شباط 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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شهدت أسعار صرف العملات الاجنبية اليوم الاثنين ، ارتفاعا جديدا مقابل الريال اليمني غير المستقر خلال الاشهر الماضية .

وقالت مصادر مصرفية لموقع مأرب برس ، ان اسعار الصرف لم تستقر نتيجة استمرار المضاربين في العملة وغياب الرقابة من الجهات المعنية ، اضافة الى عدم الزام شركات الصرافة بتسعيرة واحدة يقرها البنك المركزي اليمني.

في سياق غير بعيد أعلن المركز الاعلامي التابع للبنك المركزي اليمني عن سحب مبلغ 95 مليون دولار من الوديعة السعودية للدفعة رقم 16 بمبلغ وقدرة 95 مليون دولار امريكي والمخصصة للمواد الاساسية الغذائية حسب الاعتمادات المستندية المقدمة عبر عدد من البنوك اليمنية في جميع المحافظات.

واشار المركز الى ان إجراءات السحب من الوديعة ميسرة وبحسب آليات العمل المعتمدة والموزعة لجميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية والمنتشرة في جميع المحافظات.

وقال "أن الوديعة مخصصة لتمويل المواد الغذائية الاساسية لجميع سكان الجمهورية دون تفريق وان اسعار المصارفة للاعتمادات المستندية ثابت حسب اسعار العام 2018 بقيمة 440 ريال للدولار بهدف ضمان وصول المواد الاساسية بأسعار مناسبة وبحسب التنسيق بين البنك المركزي اليمني والجهات الحكومية ذات العلاقة".

ونوه البنك المركزي لجميع البنوك المتقدمة لطلب تغطية اعتماداتها الخارجية التوجه للبنك المركزي لاستكمال إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال يومي الخميس والسبت 21 و 23 فبراير الجاري 2019م.

فيما يلي اسعار الصرف اليوم الاثنين :

الدولار

شراء 595

بيع 600

السعودي

شراء 157.5

بيع 158.5