المبعوث ينهي زيارة مفاجئة الى صنعاء ويتجه الى مجلس الأمن الحوثيون يخسرون مديرية كاملة في «الضالع» والشرعية تعلن اقتراب القوات من اولى مناطق «إب» هكذا يخاطر مهاجرون إثيوبيون بالعبور عبر حرب اليمن للوصول إلى السعودية انهيار جديد للعملة المحلية والبنك المركزي يعلن سحب 95 مليون دولار «أسعار الصرف اليوم» الأمم المتحدة تكشف تفاصيل اتفاق الحديدة الجديد وتصدر بيان مهم المجلس الانتقالي يرتمي في احضان هادي ويتوسله المناصب والوظائف - بيان مخزي للإنفصاليين مجلس الأمن يواجه الحوثي صناعة الحصير حرفة وتراث صامد رغم الحرب في اليمن حرب الحوثيين والقبائل في حجور: رقعة المواجهات تتسع والدعوات تتزايد لدعم القبائل تفاصيل إتفاق الحديدة .. اعادة الانتشار وفتح الموانئ الثلاثة
شهدت أسعار صرف العملات الاجنبية اليوم الاثنين ، ارتفاعا جديدا مقابل الريال اليمني غير المستقر خلال الاشهر الماضية .
وقالت مصادر مصرفية لموقع مأرب برس ، ان اسعار الصرف لم تستقر نتيجة استمرار المضاربين في العملة وغياب الرقابة من الجهات المعنية ، اضافة الى عدم الزام شركات الصرافة بتسعيرة واحدة يقرها البنك المركزي اليمني.
في سياق غير بعيد أعلن المركز الاعلامي التابع للبنك المركزي اليمني عن سحب مبلغ 95 مليون دولار من الوديعة السعودية للدفعة رقم 16 بمبلغ وقدرة 95 مليون دولار امريكي والمخصصة للمواد الاساسية الغذائية حسب الاعتمادات المستندية المقدمة عبر عدد من البنوك اليمنية في جميع المحافظات.
واشار المركز الى ان إجراءات السحب من الوديعة ميسرة وبحسب آليات العمل المعتمدة والموزعة لجميع البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية والمنتشرة في جميع المحافظات.
وقال "أن الوديعة مخصصة لتمويل المواد الغذائية الاساسية لجميع سكان الجمهورية دون تفريق وان اسعار المصارفة للاعتمادات المستندية ثابت حسب اسعار العام 2018 بقيمة 440 ريال للدولار بهدف ضمان وصول المواد الاساسية بأسعار مناسبة وبحسب التنسيق بين البنك المركزي اليمني والجهات الحكومية ذات العلاقة".
ونوه البنك المركزي لجميع البنوك المتقدمة لطلب تغطية اعتماداتها الخارجية التوجه للبنك المركزي لاستكمال إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال يومي الخميس والسبت 21 و 23 فبراير الجاري 2019م.
فيما يلي اسعار الصرف اليوم الاثنين :
الدولار
شراء 595
بيع 600
السعودي
شراء 157.5
بيع 158.5